¿A qué hora se levanta la contingencia ambiental HOY? Así está la calidad del aire en CDMX y Edomex

Luego de que bajaran los niveles de ozono en la atmósfera, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la fase 1 de contingencia ambiental este domingo 13 de septiembre en el Valle de México; medida que abarca a las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿A qué hora se levanta la contingencia ambiental HOY domingo 13 de septiembre?

Debido a que sobre el Valle de México persistía un sistema de alta presión, poco viento, sumado a temperaturas máximas alrededor de los 26 grados Celsius, esto ocasionó que los contaminantes de ozono se queden a nivel del suelo.

Por ello, la calidad del aire en la región se mantuvo por horas como Mala a Muy Mala, según informó la dependencia capitalina; condiciones que hacían imposible que se levante el Doble Hoy No Circula.

No obstante, a las 15: 00 horas de este domingo se informó que se suspendían las medidas extraordinarias por la mala calidad del aire.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



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Calidad del aire en CDMX y Edomex este domingo 13 de septiembre

La calidad del aire se mantivo durante la mañana en niveles malos en gran parte de la capital, con presencia de contaminantes como ozono (O₃) y partículas PM2.5., que son considerados altamente dañinos, al pasar directamente por los pulmones y entran al torrente sanguíneo.

Debido a que son difíciles de dispersar por su tamaño microscópico y se producen en enormes cantidades, la CAMe recomienda no realizar actividades al aire libre entre las 10:00 am y hasta las 18:00 horas.

Los autos que no pueden circular por la contingencia ambiental

Hoy domingo 13 de septiembre, deben suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:



Autos con holograma de verificación 2.

Autos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.

Autos con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

Vehículos antiguos, de demostración o traslado.

Autos con pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras.

¿Qué pasa si se activa la Fase 2 de contingencia ambiental?

Aunque es muy raro que pase, si la calidad del aire no mejora y alcanza niveles extremadamente malos, superando los 200 puntos de ozono o de partículas suspendidas (PM10/PM2.5), se podría activar la Fase 2 de contingencia ambiental.

Bajo este escenario, la CAMe podría:

