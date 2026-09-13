Se mantiene la contingencia ambiental en CDMX y Edomex: ¿Qué coches no transitan este 13 de septiembre 2026?

ÚLTIMA HORA. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) continúa activa para este domingo 13 de septiembre 2026, así lo dieron a conocer en un comunicado de prensa.

Las medidas por la Contingencia Ambiental en el Valle de México se implementarán hasta las 22:00 horas de este domingo.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/ZHJnBjoRg8 pic.twitter.com/bLSFwy1Xyq — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 13, 2026

¿Qué autos no circulan este 13 de septiembre por la Contingencia Ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis compartió los autos que no podrán circular por la calles de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) este 13 de septiembre.



H olograma de verificación 2.

H olograma de verificación 1, terminación de placas 1, 3, 5, 7 y 9.

Holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de palca 7 u 8.

Las unidades que no porten con el holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

¿Qué pasará con los taxis de CDMX y Edomex ante la contingencia?

Los taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 ó 2, deberán dejar de circular este 13 de septiembre desde las 10:00 hasta las 22:00 horas de este domingo.