Lo abandonaron y necesita medicina: “Kelleb”, el perrito en CDMX al que dejaron porque no cabía en nueva casa de sus dueños

Un perrito fue abandonado en el Kisco Morisco, ubicado en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), pero cuando vecinos lo encontraron, se percataron que con él estaba un mensaje que reveló su historia.

El pequeño fue encontrado por algunas personas que se encontraban cerca de este lugar tan concurrido, solo que al acercarse a él, notaron que el animalito llevana consigo una hoja con algo escrito.

¿Qué se sabe del perrito Kalleb, abandonado en CDMX?

Fue el 2 de octubre de 2026, por la noche, cuando el animalito fue abandonado con un mensaje para que la o las personas que lo encontraran pudieran ayudarlo.

De acuerdo con el mensaje, quien lo dejó escribió que el perro se llama "Kelleb", no cabía en el nuevo departamento al que sus dueños irían a vivir, por lo que tuvieron que dejarlo.

Según lo escrito en la hoja, en el inmueble al que la familia se iría, no aceptan dos mascotas y ante ello, no podían seguir conservándolo.

🐶💔 ¡Abandonaron a Kelev porque ya no había espacio para él! El perrito fue dejado con una nota en la colonia Santa María la Ribera, #CDMX. Vecinos lo rescataron y ahora buscan ayuda para cubrir sus medicamentos y encontrarle un hogar donde reciba el cariño y los cuidados que necesita 📹: Diana Gómez (@Deidali) — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 10, 2026

Kelleb fue rescatado por vecinos, pero requiere medicamentos

Afortunadamente, vecinos de la colonia Santa María la Ribera lo encontraron y el animal no estuvo más tiempo en la calle expuesto al peligro o que algo malo le pasara.

Hasta el momento, el perrito "Kelleb" está bajo resguardo en casa de Erick, un entranador y quien tiene siete perros, pero pudo darle un espacio en su casa.

Luego de ser rescatado, lo llevaron al veterinario y diagnosticaron que presenta algunas complicaciones de salud, por lo que requiere de una dieta especial y medicamento.

Piden ayuda para "Kelleb" y poder ser adoptado

Ante esta situación, los vecinos solicitan apoyo de la ciudadanía para comprarle las medicinas que necesita y también para que alguine pueda adoptarlo y brindarle un hogar seguro.

