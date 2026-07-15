Denuncian maltrato animal en la GAM: Abandonan a cuatro perros al interior de una casa en Progreso Nacional; uno de ellos ya murió

¡Los dejaron a su suerte! Al menos cuatro perros fueron abandonados al interior de una casa, ubicada en calles Ampliación Progreso Nacional, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México; se reporta que uno de los animales perdió la vida y el cadáver se encuentra en la zona.

Sin alimento y con uno ya fallecido: El panorama de los perritos abandonados en la GAM

Los habitantes de la zona aseguran que los animales llevan varios días sin recibir los cuidados necesarios, incluso señalan que uno de los animales aparentemente ya murió, presuntamente como consecuencia del abandono.

Ante el notable abandono, las y los vecinos pidieron a las autoridades que intervinieran para rescatar a los perros antes de que la situación empeorara. Se desconoce a quién pertenece el inmueble.

Con algunas dificultades, los vecinos han tratado de alimentar a los perros, así como brindarles apoyo. Hasta el momento se desconoce al propietario del inmueble.

Sin orden de cateo: Autoridades acuden al domicilio en la GAM pero no logran el rescate

Ante el reporte del maltrato animal en la GAM, autoridades capitalinas acudieron al domicilio la noche del pasado 14 de julio 2026, para realizar las investigaciones necesarias sobre las denuncias puestas por las y los vecinos de la colonia Progreso Nacional.

La Brigada de Vigilancia Animal y la Fiscalía buscan rescatarlos de este predio. Se disponían a realizar las diligencia necesarias; sin embargo, no pudieron hacerla debido a que no se encontraba nadie al interior del domicilio y no contaban con una orden de cateo.

Hasta el momento, las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero no han dado una declaración oficial, por lo que se desconoce su postura respecto al tema del abandono de los 4 perros al interior de este domicilio.

¿Cómo se castiga el maltrato animal en la CDMX y qué sanciones contempla la ley?

En la Ciudad de México, el maltrato y abandono de animales constituyen un delito, por lo que los habitantes esperan una respuesta inmediata de las autoridades competentes para salvaguardar la integridad de los perros y determinar las responsabilidades correspondientes.

Abandonar animales en la vía pública o poner en riesgo su salud, se considera maltrato o crueldad animal en la Ciudad de México, lo que podría derivar en penas de 6 meses hasta 2 dos años de prisión, además de algunas multas que pueden incrementarse según la gravedad del daño animal.

Estas sanciones buscan proteger a las mascotas, así como penalizar a quienes los abandonan o maltratan.