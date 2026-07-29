Abandonan por segunda vez al perro Toby en recinto ferial de Durango; esta es la sanción que impondrían al dueño

El caso de Toby, el perro abandonado por sus dueños en el recinto ferial de la Feria Nacional Francisco Villa en Durango, generó una ola de indignación entre la ciudadanía.

El caso de Toby: la historia del perro abandonado dos veces en la feria

Toby fue abandonado por segunda vez en la Feria de Durango, y está rescatado por Isel Santillán, la misma ciudadana que lo salvó meses atrás de un cuadro crítico de sarna, desnutrición y lesiones en el cuello.

Actualmente, Toby se encuentra a salvo y bajo resguardo temporal de su rescatista original, mientras colectivos y asociaciones civiles exigen que se apliquen las sanciones correspondientes establecidas en la Ley de Protección Animal.

Usuarios en redes sociales y ciudadanos en la calle consideran que el abandono de mascotas es un acto de maltrato y una responsabilidad que no debe quedar impune. Además, señalan que en las calles es común encontrar perros en situación de abandono, sin alimento y expuestos a diversos riesgos como atropellamientos, enfermedades y maltrato intencional.

“Es un ser vivo como un ser humano”: ciudadanos reclaman respeto para los animales

Leonardo Aguirre, ciudadano, expresó su total desacuerdo con el abandono de animales. “En eso sí estoy en desacuerdo, porque es una vida como tal, es un ser humano, es un ser vivo como un ser humano; como tal merece respeto”, mencionó a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

Añadió que una mascota es para cuidarla. “Si ya lo compraste o si ya lo adoptaste, pues qué caso tiene que luego lo tires porque ya no te gustó o porque creció o porque creciste de responsabilidades”, declaró.

Agregó que basta salir a las calles para ver la dimensión del problema: perros abandonados que no tienen comida ni resguardo.

¿Cuánto cuesta la multa por abandonar mascotas en Durango?

Tras este caso, la Dirección Municipal de Medio Ambiente informó que el abandono de mascotas se sanciona con multas de 20 UMAS, equivalentes a 2 mil 410 pesos.

No obstante, en lo que va de 2026, sólo tres personas han sido sancionadas por esta conducta. La dependencia explicó que en la mayoría de los casos no es posible identificar a los responsables, ya que los animales son abandonados en la periferia de la ciudad, lejos de cámaras y testigos, aseguró Guillermo Orozco, director de Medio Ambiente Municipal.

