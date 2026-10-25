Estaba ligado a “Los Chapitos”, se fugó en Sonora y lo mataron: ¿quién era “Meny Carranza”?

El 11 de julio de 2026, tres reos que estaban presos en una cárcel en Sonora se fugaron. Meses después, uno de ellos, fue abatido tras un enfrentamiento con fuerzas de seguridad. El prófugo fue identificado como Francisco Manuel Romero Carranza, alias “Meny” o “Meny Carranza”, ligado con un grupo criminal relacionado con "Los Chapitos", de Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado informó en aquella ocasión que se activaron los protocolos correspondientes para recapturarlos, pero hasta ahora solo se supo del paradero de este prófugo que escapó del Centro de Reinserción Social (CERESO) Número 2 de Hermosillo.

https://t.co/paL8xwS4Rs — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) July 11, 2026

Esto se sabe de la muerte de "Meny” o “Meny Carranza” en Sonora

El Gabinete de Seguridad de México informó que este sábado se llevó un operativo en el poblado de San Antonio, sin embargo, los agentes fueron agredidos a balazos, por lo que repelieron la agresión.

Tras el enfrentamiento, perdió la vida Francisco Manuel Romero Carranza, alias “Meny” o “Meny Carranza”, identificado como un delincuente en la región.

En el lugar se aseguraron siete armas de fuego, 45 cargadores, cartuchos, cuatro vehículos, tres chalecos balísticos y una bolsa con marihuana.

El operativo estuvo encabezado por la Secretaría de Marina, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, y fueron detenidos cuatro integrantes de un grupo delictivo.

En Sonora, como resultado de trabajos de inteligencia naval y un operativo encabezado por @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y la @fgjesonora, fueron detenidos cuatro integrantes de un grupo delictivo. Durante la operación, realizada en inmediaciones del poblado de San Antonio, el personal operativo fue agredido con disparos de arma de fuego, por lo que repelió la agresión conforme a los protocolos de actuación, donde perdió la vida Francisco “N”, alias “El Meny Carranza”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en la región. Se aseguraron siete armas de fuego, 45 cargadores, cartuchos, cuatro vehículos, tres chalecos balísticos y una bolsa con marihuana. Estas acciones forman parte de los esfuerzos coordinados para debilitar las estructuras criminales, reducir la violencia y fortalecer la seguridad de las familias sonorenses. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 25, 2026

¿Quién era "Meny Carranza”, reo abatido tras fugarse en Sonora?

Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny” o “Meny Carranza”, era identificado como presunto segundo al mando del grupo delictivo “Los Fantasmas” en Sonora.

El 28 de marzo de 2026 fue detenido por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y se fugó del CERESO 2 de Hermosillo el 11 de julio, junto con otros dos internos.

Al parecer mantenía vínculos con Salú Francisco "N", alias “El Ponchis” o “El Fantasma”, presunto líder de “Los Fantasmas”, célula relacionada con la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con informes de inteligencia de septiembre de 2024.

"Los Fantasmas", ¿qué se sabe de este grupo criminal ligado a "Los Chapitos"?

"Los Fantasmas", señalan reportes de seguridad, operan en Sáric, Tubutama, Trincheras, Santa Ana, Altar y Magdalena de Kino, lo que permite dimensionar la relevancia regional del objetivo.

Trabajos de inteligencia naval identificaron que el abatido “Meny Carranza” y Salú Francisco "N", alias “El Ponchis” o “El Fantasma”, andaban por Magdalena de Kino, Ímuris, Arizpe y Cucurpe, seguimiento que permitió acotar una zona de localización en el municipio de Arizpe.

Ofrecían recompensa por captura de “Meny Carranza”

Al día siguiente de la fuga de “Meny Carranza”, así como la de los otros dos internos, la fiscalía estatal ofreció una recompensa de un millón de pesos por información que ayudara a su detención.

Ello son los otros dos reos que se fugaron de la cárcel en Sonora

Tras la fuga de los tres internos, las autoridades dieron a conocer las fotografías y nombres completos de los sujetos que evadieron la seguridad.

Se trata de Omar Milan Tena y Paul Alexis Tellez Olguín, de quienes no se ha confirmado por las autoridades si han sido detenidos o siguen prófugos.

Omar Milán Tena y/o Omar Millán Tena, alias "El Mike" o "Myke"; y Paúl Alexis Téllez Olguín, alias "El Güero", permanecen cuentan con órdenes de reaprehensión vigentes por diversos delitos.