Activan fuerte operativo de búsqueda hoy en Sonora luego de la fuga de reos del penal

El día de hoy, 11 de julio del 2026, se reportó una fuga de reos en el Centro de Reinserción Social de Sonora, el cual ya provocó la activación de un fuerte operativo de seguridad estatal de parte de las autoridades locales, en un incidente que impacta directamente en la tranquilidad pública de la región y que es vital que los habitantes de la zona, cerca del penal, conozcan las acciones a tomar de las fuerzas del orden.

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De acuerdo con información difundida por la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora, la fuga de reos derivó en la activación de ciertos protocolos que incluyeron detonaciones disuasivas con armas de fuego de parte de las fuerzas del orden, incidente ocurrido este sábado al interior del Centro de Reinserción Social de Hermosillo, ubicado sobre el Boulevard de los Ganaderos al sur de la ciudad.

Se confirmo que todas las corporaciones de seguridad se encuentran concentradas en el operativo para lograr la recaptura inmediata de los prófugos, esto en respuesta de las autoridades tras la alerta que generó este incidente. Asimismo, las medidas de control en el lugar generaron una demanda de la población para pedir una explicación técnica oficial sobre las detonaciones con arma de fuego, pero se aclarço que fueron maniobras "disuasivas" implementadas por el personal de seguridad, y no un enfrentamiento directo, como se mal informó en otros medios de comunicación.

Ahora, la investigación se lleva en curso y el inicio de las indagatorias se llevarán a cabo por parte del Sistema Estatal Penitenciario para determinar las responsabilidades de la fuga de reos y así dar con los presuntos responsables del incidente.

Cabe destacar que las recomendaciones para la población también se emitieron, y se pide que se mantengan informadas únicamente a través de los medios oficiales, que puede ser a través de sus redes sociales, en X como @SonoraSeguridad y SSPC Sonora﻿ en Facebook. La idea es evitar la propagación de rumores y evitar el pánico y alarmismo en la región.