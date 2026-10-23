¡Cae “El Coco Ranas” en Culiacán! Lo relacionan con emboscada que dejó cinco militares muertos

La detención de Orlando "N", alias "El Coco Ranas", identificado como presunto líder de la célula delictiva 'Los Ranas', se realizó en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales.

El hombre, señalado por su presunta relación con la facción de 'Los Chapitos', fue capturado el 21 de octubre junto con otras tres personas, a quienes les aseguraron armas, cartuchos, cargadores y equipo táctico.

Las autoridades lo ubican como un presunto generador de violencia en el norte de la capital sinaloense y lo relacionan con una emboscada contra militares ocurrida en 2016, en la que murieron cinco elementos y diez más resultaron heridos.

Así fue el operativo para detener a “El Coco Ranas”

La captura ocurrió en la colonia Lomas del Sol, en Culiacán, como resultado de trabajos de inteligencia militar; en la intervención participaron integrantes de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, personal del Ejército Mexicano y elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Además de Orlando “N”, las fuerzas de seguridad detuvieron a tres personas. Durante la operación aseguraron armamento, municiones, cargadores y equipo táctico, aunque la información difundida no detalla los modelos ni las cantidades de los objetos incautados.

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En #Culiacán, #Sinaloa, detuvieron a Orlando “N”, alias “El Coco Ranas”, y a tres personas más. El detenido es identificado como líder de la célula delictiva “Los Ranas”, afín a la facción “Los Chapitos” del Cártel del Pacífico, cuya principal zona de operación es el norte de la capital sinaloense. Se le aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y equipo táctico. ➡️https://t.co/RBUvgyp7Ju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 23, 2026

¿Quién es “El Coco Ranas” y qué relación tiene con Los Chapitos?

De acuerdo con las autoridades, Orlando "N" encabezaría "Los Ranas", una célula delictiva vinculada con 'Los Chapitos', facción del Cártel del Pacífico. Su zona de operación se concentraría principalmente en el norte de Culiacán, donde es identificado como un presunto generador de violencia.

La información oficial también lo relaciona con un ataque contra personal militar ocurrido el 30 de septiembre de 2016; en aquella emboscada fallecieron cinco integrantes de las Fuerzas Armadas y otros diez resultaron heridos.

La FGR continuará con las investigaciones

Tras la detención, los cuatro hombres y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán; la institución deberá realizar las diligencias correspondientes y establecer la situación jurídica de los detenidos.