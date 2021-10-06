Nobel de Química 2021 a creadores de técnica para construir moléculas

Los científicos David McMillan y Benjamin List fueron galardonados con el Premio Nobel de Química 2021 por el desarrollo de una técnica que tiene el objetivo de construir moléculas: la organocatálisis asimétrica, así lo anunció la Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo.

Los ganadores del Nobel de Química 2021 desarrollaron una "nueva e ingeniosa herramienta para la construcción de moléculas: la organocatálisis asimétrica y sus usos incluyen la investigación de nuevos productos farmacéuticos y ha contribuido a que la química sea más ecológica".

Al anunciar el premio, la Academia sueca refirió que los dos investigadores creyeron durante mucho tiempo que solo había dos tipos de catalizadores disponibles: metales y enzimas, pero este año "desarrollaron un tercer tipo, la organocatálisis asimétrica, que se basa en pequeñas moléculas orgánicas".

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Esta técnica se "ha desarrollado a una velocidad asombrosa. Usando estas reacciones, los investigadores ahora pueden construir de manera más eficiente cualquier cosa, desde nuevos productos farmacéuticos hasta moléculas que pueden capturar la luz en las células solares", indicó.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

El profesor Peter Somfai, de la Universidad de Lund de Suecia, dijo que "tenemos una nueva herramienta en química orgánica y esto es de gran beneficio para la humanidad".

Las investigaciones de los galardonados con el Nobel de Química 2021

Benjamin List, nacido en 1968 en Fráncfort, Alemania, se cuestionó si realmente se necesitaba una enzima completa para obtener un catalizador.

Ante esa duda, experimentó si un aminoácido llamado prolina podría catalizar una reacción química y la práctica "funcionó de manera brillante", constataron los miembros de la Academia sueca.

Greetings from Amsterdam!



New chemistry laureate Benjamin List sent us this selfie of him and his wife Dr Sabine List on holiday right after they found out the news about his #NobelPrize.



Stay tuned for our interview with him coming soon! pic.twitter.com/lkWNz0B2iP — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

En tanto, David W.C. McMillan, quien nació en 1968 en Bellshill, Reino Unido, trabajó con catalizadores metálicos que se destruían fácilmente con la humedad.

Su cuestionamiento fue en torno a si se podría desarrollar un tipo de catalizador más duradero utilizando moléculas orgánicas simples y "uno de estos demostró ser excelente en catálisis asimétrica", determinó la Academia.

McMillan es un científico escocés que trabaja en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, mientras que Benjamin List es investigador en el Instituto Max Planck de su país.

El Nobel de Química 2021 a David W.C. McMillan y Benjamin List, sigue a la del año pasado a las científicas Emmanuelle Charpientier y Jennifer Doudna por reescribir el "código de la vida" y "el desarrollo de un método para la edición del genoma".

El premio al británico MacMillan y al alemán List es el último entre los galardones científicos de la ronda de los Premio Nobel, luego de haberse revelado el lunes el de Medicina y ayer el de Física.

Hasta ahora, los premios Nobel han recaído solo en hombres, siete en total. Mañana continuarán con el de Literatura, el viernes se conocerá el de la Paz y el lunes el de Economía.

Learn more about #PrincetonU professor David MacMillan's #NobelPrize winning work, watch as he explains catalysis. pic.twitter.com/TuL4N1fDQl — Princeton University (@Princeton) October 6, 2021

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