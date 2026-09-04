VIDEO | "¡No se te ocurra tocarme!": abogado de “El Mayo” Zambada arma escándalo en restaurante en Polanco

Juan Pablo Penilla Rodríguez, uno de los abogados de Ismael “El Mayo” Zambada, del Cártel de Sinaloa, protagonizó un escándalo en un restaurante de la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

Este hombre no solo ha sido defensor jurídico de “El Mayo” Zambada, sino también de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”.

Graban a abogado de "El Mayo" Zambada armando escándalo en Polanco

El video fue grabado por comensales el pasado domingo 30 de agosto en la alcaldía Miguel Hidalgo.

🚨🍷 Escándalo en #Polanco



Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de “El Mayo” Zambada y asesor del gobierno de #Tamaulipas, fue captado agrediendo a empleados de un restaurante tras reclamar una reservación.



Penilla, sancionado por el Tesoro de #EU por nexos con el Cártel de… pic.twitter.com/AoNo4heiqS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026

¿Qué pasó con el abogado de "El Mayo" Zambada?

Juan Pablo Penilla agredió física y verbalmente al gerente del restaurante y a varios meseros, incluyendo una mujer.

Esto porque, presuntamente, no lo atendieron en ese restaurante a pesar de que tenía reservación, según el abogado.

