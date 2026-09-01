VIDEO | "¡No sabes quién soy!": “Lord Polanco” choca contra taxi y presume influencias para no pagar

Un hombre señalado de presuntamente chocar contra un taxi por aplicación en la Ciudad de México (CDMX) ha sido conocido en redes sociales como "Lord Polanco" tras la difusión de un video en donde se le amenazando al conductor tras presumir tener influencias para amedrentarlo.

La grabación comenzó a circular recientemente y en ella se puede observar la forma en cómo este sujeto, hasta no identificado con un nombre real, agrede verbalmente al conductor; sin embargo, junto con "Lord Polanco" aparece otro individuo para respaldar sus insultos.

Graban a "Lord Polanco" tras chocar contra taxi por aplicación

Los hechos ocurrieron en la Avenida Horacio, en la zona de Polanco, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con las primeras versiones, el probable responsable se habría negado a querer pagar por los daños que ocasionó en el automóvil registrado en la plataforma de taxi por aplicación.

Contario a ello, se dedicó a señalr que era un hombre muy influeyente y, con prepotencia, le dijo al chofer del taxi que si no sabía quién era y lo insultó.

"Lord Polanco" presuntamente estaba en estado de ebriedad

Al parecer, el sujeto que supuestamente chocó contra el taxi se encontraba en estado de ebriedad y durante la discusión comenzó a decir: "¡No sabes quien soy!", además de otros insultos.

Mientras este sujeto expresaba eso contra quien parece ser el conductor afectado, otro hombre también estaba detrás de "Lord Polanco" y también es grabado diciendo groserías.

¿Qué pasó con "Lord Polanco" tras choque contra taxi?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX arribaron al lugar de los hechos.

D acuerdo con el reporte de las autoridades, ambos conductores involucrados esperaron la llegada de sus sesguros para arreglar la situación.

Ante ello, las personas involucradas no requirieron el apoyo policial y no se reporta que el sujeto haya sido arrestado o presentado ante un Juzgado Cívico.

El segundo hombre que iba con "Lord Polanco" también agredió verbalmente e incluso retó a una pelea en ese momento, pero una mujer comenzó a pedirle que se calmara.

“¡No sabes quién putas soy… no le pongas muchos huevos porque me pelas la verga!”



Le llaman “Lord Polanco”, tras ser exhibido luego de chocar contra un Uber en Av. Horacio, en #Polanco, y presuntamente negarse a cubrir los daños mientras presumía tener influencias.#Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/e0vuxeGwkD — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 1, 2026

¿Qué hacer cuando una persona te choca y escapa?

Por seguridad, lo ideal es no intenar perseguir a la persona que te chocó, pues esto pondría en riesgo tu integridad y la de los tripulantes, en caso de ir acompañado, y la de los peatones y otros automovilistas.

De preferencia busca un lugar seguro para estacionarte y puedes llamar al número de emergencia 911 y a tu seguro para recibir la atención necesaria.

Si te es posible, anota o graba las placas del automóvil que te chocó, pues ello servirá como evidencia para esclarecer los hechos.

