Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas, fueron responsables del homicidio de 17 servidores públicos que trabajaban en la custodia de centros penitenciarios federales.

Así lo reveló Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al informar detalles sobre el traslado de 26 delincuentes recluidos en México a Estados Unidos, entre ellos Servando Gómez Martínez, “La Tuta” y José González Valencia, “El Cuini”.

Hermanos Zetas amenazaban al personal penitenciario

Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40" y Omar Treviño Morales, “El Z-42", de manera constante amenazaban y amedrentaban al personal penitenciario, detalló el funcionario federal, quien comentó que diversos juzgadores emitieron órdenes para postergar sus extradiciones.

“Estos dos sujetos fueron responsables del homicidio de 17 servidores públicos que trabajaban en la custodia de los centros penitenciarios federales y constantemente amenazaban y amedrentaban al personal”, informó en conferencia de prensa desde la sede de la SSPC en la alcaldía Álvaro Obregón.

En tanto, de los 26 delincuentes enviados ayer, dijo, aún encarcelados, seguían operando dirigiendo actividades delictivas mediante visitas.

“Estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”, explicó.

¿Es México un Estado fallido en la lucha contra el crimen organizado?

Narcotraficantes “El Z-40" y “El Z-42" pospusieron su proceso

García Harfuch informó que el proceso de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40" fue pospuesto en 79 ocasiones, mientras que el de su hermano Omar Treviño Morales, “El Z-42", su procedimiento fue pospuesto en 54 ocasiones.

Lo anterior al recordar el traslado de 29 líderes criminales hacia Estados Unidos el 27 de febrero de este año. En aquella ocasión fueron enviados narcotraficantes mexicanos como Rafael Caro Quintero, conocido como “El Narco de Narcos”, fundador del Cártel de Guadalajara.

Estos primeros 29 reos estaban en diferentes centros penitenciarios del territorio nacional, por lo que se realizó su custodia, traslado y entrega formal ante autoridades por ser requeridos en Chicago, Houston, McKinney (Texas), Nueva York, Phoenix, San Antonio, Washington y White Plains (NY).

Hoy el secretario de Seguridad federal indicó que tras el traslado de 26 criminales se acordó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solicitar la pena de muerte, ni para las 29 personas que fueron trasladados en febrero, ni para estos 26 trasladados recientemente.