Detienen a testigo clave del secuestro de “El Mayo” Zambada

Agentes detuvieron a Fausto "N", testigo clave que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la que este último habría sido privado de la vida y fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada.

Aquella reunión se llevó a cabo el 25 de julio de 2024, mismo día en que se dio a conocer la detención del cofundador del Cártel de Sinaloa, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Fiscalía de Sinaloa niega irregularidades en caso Héctor Cuén

Fausto "N" habría participado en el secuestro de "El Mayo" Zambada

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles 19 de agosto que Fausto “N”, posible implicado en el caso del secuestro de "El Mayo" Zambada, fue aprehendido en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX).

En su captura participó personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a cargo de las indagatorias, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) e INTERPOL, pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

"El Mayo" aseguró que no se entregó a EU

El narcotraficante, a través de una carta difundida desde prisión en agosto de 2024, negó haberse entregado voluntariamente al gobierno de Estados Unidos.

Según él, fue engañado y lo secuestraron para entregarlo. "Fui secuestrado y traído a los Estados Unidos a la fuerza y contra mi voluntad", aseguró y calificó lo sucedido como una "traición imperdonable".

Así es la casa en Sinaloa donde fue secuestrado el capo “El Mayo Zambada” (VIDEO)

¿De qué delitos está acusado testigo clave en secuestro de "El Mayo" Zambada?

Fausto "N" es acusado por su probable intervención en los delitos de encubrimiento en el homicidio de Héctor Melsesio Cuén, asesinado en Culiacán, Sinaloa, así como de falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

De acuerdo con las investigaciones, habría acompañado a Héctor Melesio a la reunión en la que el narcotraficante sería secuestrado, presenciando los hechos.

Aunado a ello, presuntamente incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido para desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos.

