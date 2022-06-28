El abogado electoral de Trump dice que el FBI le confiscó su teléfono

El FBI se incautó la semana pasada del teléfono del exabogado electoral de Donald Trump, John Eastman, dijo él mismo en una presentación judicial el lunes.

Eastman reveló el registro y la incautación en una demanda que presentó en un tribunal federal de Nuevo México. En la demanda, el abogado de Trump pidió a un juez federal que instruya al Departamento de Justicia para que le devuelvan su propiedad, que destruya los registros que se hayan obtenido y que impida a los investigadores acceder al teléfono.

El FBI y el Departamento de Justicia no respondieron el lunes a las solicitudes de comentarios.

"En la noche del 22 de junio de 2022, los agentes federales del FBI registraron al demandante mientras éste salía de un restaurante", dice el documento. "El teléfono del demandante -un iPhone Pro 12- fue incautado".

La presentación afirmó que Eastman fue "obligado" a proporcionar datos biométricos para abrir el teléfono.

No se le proporcionó una copia de la orden hasta después de la incautación de su teléfono, según la presentación, que también afirmó que los agentes del FBI parecían estar ejecutando la orden "emitida a instancias" del Departamento de Justicia.

Apparently federal agents seized John Eastman’s phone when he was leaving a restaurant a few days ago, and now he wants it back. pic.twitter.com/TlTzOWmGba — Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) June 27, 2022

Eastman y el ataque al Capitolio

Eastman ha sido objeto de un intenso escrutinio en relación con las investigaciones sobre el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos por parte de los partidarios de Trump, después de que el expresidente afirmó falsamente que había ganado las elecciones de 2020.

Eastman intervino en el mitin del 6 de enero de 2021 en el que Trump pronunció un encendido discurso en el que alegó fraude electoral e instó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio.

Eastman también escribió un memorándum en el que esbozaba cómo, en su opinión, el entonces vicepresidente Mike Pence podría frustrar que el Congreso certificara formalmente que Trump perdió la reelección. Pence finalmente se negó a seguir el consejo de Eastman.

El comité selecto de la Cámara de Representantes del 6 de enero ha celebrado cinco audiencias sobre el mortal ataque del año pasado y celebrará una sexta el martes.