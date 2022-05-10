Del asalto al Capitolio a la guerra en Ucrania: los premios Pulitzer 2022

La edición 106 de los premios Pulitzer, los premios anuales más importantes del periodismo estadounidense, ya tiene ganadores.

Este año el premio Pulitzer al servicio público, el más importante, recayó en el Washington Post por "su relato convincente y vívidamente presentado del asalto al Capitolio, en Washington D.C., el 6 de enero de 2021, proporcionando al público una comprensión exhaustiva e inquebrantable de uno de los días más oscuros de la nación", dijo Marjorie Miller, vicepresidenta y editora global de reportajes de The Associated Press así como la nueva administradora de los Pulitzer.

Los acontecimientos de ese día, cuando los partidarios de Donald Trump interrumpieron el recuento de votos electorales en el Congreso que daría el triunfo a Joe Biden de manera oficial, también dieron lugar a un Pulitzer de fotografía de noticias para un equipo de Getty Images.

En fotografía de reportaje, un equipo de Reuters, entre los que se encontraba el fallecido Danish Siddiqui (asesinado el pasado mes de julio mientras cubría la guerra de Afganistán) ganó el Pulitzer por la cobertura de la pandemia de coronavirus en India.

Miller dijo que Reuters ganó el premio "por las imágenes de los estragos del COVID en la India, que equilibran la intimidad y la devastación".

El Miami Herald ganó en la categoría de noticias de última hora por su cobertura del derrumbe de un edificio de apartamentos en Surfside, Florida, en el que murieron 98 personas.

El New York Times ganó tres premios Pulitzer: uno por una serie de reportajes llamada "Encuentros mortales con policias" (Deadly Police Encounters) donde se habla de la brutalidad policiaca y, la mayoría de los casos, tienen víctimas afroamericanas; otro por un reportaje internacional de los fracasos de la guerra aérea de Estados Unidos en Oriente Medio, y un tercero por una crítica de la colaboradora Salamishah Tillet por sus escritos sobre la raza en las artes y la cultura.

Además, la reportera del New York Times Andrea Elliott ganó el premio Pulitzer en la categoría de no ficción general por su libro "Niño invisible : Pobreza, supervivencia y esperanza en una ciudad estadounidense", que comenzó con una serie de 2013 publicada por el periódico.

Los periodistas de Ucrania también recibieron una mención especial por la cobertura de la invasión rusa, anunció la administradora de los premios Pulitzer.

¿Qué son los premios Pulitzer?

Los Pulitzer, que se entregan anualmente, son los premios más prestigiosos del periodismo estadounidense y a menudo se presta especial atención al galardón al servicio público.

Los premios, que se conceden desde 1917, se establecieron en el testamento del influyente editor de periódicos Joseph Pulitzer, que murió en 1911 y dejó dinero para ayudar a crear una escuela de periodismo de la Universidad de Columbia y establecer los premios.

Comenzaron con cuatro premios de periodismo, cuatro de letras y teatro, uno de educación y cinco becas de viaje. En la actualidad, suelen conceder 15 categorías de reportajes, escritos y fotografía, además de siete premios en libros, teatro y música.

Un consejo formado en su mayoría por directores de los principales medios de comunicación y académicos de Estados Unidos preside el proceso de evaluación que determina los ganadores de los Pulitzer.