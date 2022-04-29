"¡He vuelto!": Trump publica en su nueva red Truth Social

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su nueva red Truth Social, por primera vez desde el lanzamiento de la aplicación que fundó hace dos meses. En su breve mensaje se pudo leer: "¡He vuelto!".

El magnate rompió su silencio cuando Elon Musk selló una operación de 44 mil millones de dólares para comprar Twitter, que el año pasado prohibió permanentemente a Trump que basa su información en el riesgo de más violencia tras el asedio del 6 de enero de 2021 por una turba pro-Trump en el Capitolio de Estados Unidos.

Los republicanos aplaudieron la compra de la plataforma de medios sociales por parte de Musk con la esperanza de que el consejero delegado de Tesla Inc, que ha prometido relajar las prácticas de moderación de contenidos para restaurar la libertad de expresión, invite a Trump a volver al sitio.

DONALD TRUMP REGRESA A LAS REDES SOCIALES ! ! ! Truth Social

“¡VOLVÍ! #COVFEFE”, dice la publicación, la cual incluye una foto de Trump hablando por teléfono en su club Mar-a-Lago en Florida. pic.twitter.com/4CZ1EotxhJ — Ricardo Robaina (@_NOALCOMUNISMO) April 29, 2022

Trump asegura que no volvería a Twitter

En el mensaje, llamado "verdad" en la aplicación, Trump escribió: "¡He vuelto! #COVFEFE", esto en referencia a una errata en un mensaje de Twitter que envió en un momento en que era presidente y en el que se quejaba de la prensa y que fue objeto de un amplio "meme".

El silencio de Trump acerca de su propia aplicación desde el lanzamiento de su nueva red Truth Social, en la tienda de aplicaciones de Apple, ha sus citado dudas sobre su viabilidad a largo plazo.

Antes de su lanzamiento, Donald Trump Jr. tuiteó una captura de pantalla de la cuenta de Truth Social de su padre con una "verdad" que publicó el pasado 14 de febrero, verificada en la cuenta de @reaDonaldTrump, con el mensaje: "¡Prepárate! Tu presidente favorito te verá pronto!".

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022

Truth Social de Donald Trump, la aplicación número 1 en App Store

Technology Group (TMTG), la empresa matriz de la nueva red Truth Social, está planeando salir a bolsa a través de una fusión con la firma de cheques en blanco Digital World Acquisition Corp, cuyas acciones subían un 7.7 por ciento antes del mercado el viernes.

La operación está siendo examinada por la Comisión de Valores de Estados Unidos y es probable que falten meses para que concluya.