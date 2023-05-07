Abuchean himno ‘God Save the King’ en estadio del Liverpool

El rey Carlos III fue coronado el día de hoy sábado 6 de mayo después de más de 70 años de espera, transformándose en uno de los acontecimientos históricos para Gran Bretaña, por lo que en diferentes lugares como en el estadio del Liverpool se entonó el himno 'God Save the King' (Dios salve al rey) para homenajear al monarca; sin embargo, no fue bien recibido por los fans.

Los hechos sucedieron minutos previos al partido entre Liverpool y Brentford en la 35ª jornada de la Premier League que se celebra en el estadio del Liverpool. Fue justo cuando los jugadores se encontraban en preparación que el himno comenzó a entonarse, lo que causó molestia entre los aficionados y así lo demostraron con abucheos.

Somewhat contrasting reactions to the God Save The King/You’ll Never Walk Alone mixtape #LFC #LIVBRE 🔴 pic.twitter.com/1mwaOZlwhJ — Ian Doyle (@IanDoyleSport) May 6, 2023

Esta no sería la primera ocasión en que el himno británico recibe rechazo por parte de los aficionados del futbol, ya que también el año pasado, antes de las finales de la Copa FA y de la Copa de la Liga inglesa, ganadas por Liverpool en Wembley, los asistentes al encuentro abuchearon la composición musical.

El rechazo al mandato de la familia británica se debería a la represión de las huelgas de mineros de mediados de los años 1980 y la catástrofe de Hillsborough en 1989, donde murieron 97 aficionados de los 'Reds', además de múltiples acontecimientos que han incrementado el resentimiento de los seguidores hacia el gobierno y las instituciones.

En Gran Bretaña protestan en contra de la coronación del rey Carlos III

Durante el día de hoy, grupos antimonárquicos llevaron a cabo diversas manifestaciones en contra de la coronación de rey Carlos III. Una de estas protestas fue encabezada por el grupo Republic, que hace campaña para abolir la monarquía en el Reino Unido.

Los manifestantes se reunieron en Trafalgar Square de Londres para hacer notar su descontento con el mandato de la familia británica, solicitando así la presencia de decenas de asistentes.

Por otro lado, la policía de Londres detuvo a un miembro del movimiento “Just Stop Oil”, un grupo de activismo climático en Reino Unido, para evitar que se manifestaran en contra de la familia británica.

El episodio fue calificado por diversos medios de Reino Unido como "la otra cara de la corona", pues denotaba el gran descontento que se vivía en las calles a la par en que se celebraba la ceremonia.