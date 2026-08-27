Notas
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“Sabios consejos y lealtad inquebrantable”: El hombre de confianza del Rey Carlos se despide de la Casa Real británica tras 20 años de servicio
Sir Clive Alderton, secretario privado y hombre de confianza del Rey Carlos III, deja la Casa Real británica tras 20 años de servicio. Conoce más sobre su trayectoria.
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El príncipe Harry y Meghan Markle regresan a vivir a Reino Unido después de seis años en Estados Unidos
El príncipe Harry y Meghan Markle regresan a vivir a Reino Unido con sus dos hijos tras seis años en EU. Estos son los detalles de su mudanza.
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“Quien lo tiene domina el mundo, pero conoce todas sus desgracias”: el diamante de 400 millones de euros que se disputan 4 países y el rey Carlos evita usar
La mítica gema Koh-i-Noor lleva tragedias para los hombres que la portan. Te contamos la historia de la joya que se guarda en la Torre de Londres por un conflicto diplomático.
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Zelenski se reúne con el Rey Carlos III, ¿Cuál es el papel de la monarquía si el poder ejecutivo lo tiene el Primer Ministro de Reino Unido?
La reunión de Volodymyr Zelenski con Carlos III en Windsor tiene como visión una estrategia diplomática con el fin de asegurar el apoyo político de la institución más estable de Reino Unido.
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El Primer Ministro de Reino Unido Keir Starmer se aferra al cargo pese a rebelión interna de su partido y la crisis económica
Keir Starmer enfrenta una rebelión masiva en el Partido Laborista tras derrotas electorales. Ministros renuncian y los mercados tiemblan.
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¿De qué habló el Rey Carlos ante el Congreso de Estados Unidos?
Entre advertencias veladas al Poder Ejecutivo y un firme respaldo a la OTAN frente a las críticas de Trump el monarca intenta mejorar la relación bilateral.