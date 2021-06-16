Abuela y nieto mueren de Covid-19 con 3 días de diferencia en Argentina

Una abuela y su nieto murieron por complicaciones derivadas por Covid-19 con una diferencia de tres días, en Oncativo, Córdoba, Argentina.

Ambos pacientes estaban internados en el Hospital Pasteur por el agravamiento que registraron en la salud tras contagiarse de Covid-19. La primera víctima de Covid-19 fue la abuela, identificada como Maria Celia Staffa, quien murió el pasado 10 de junio.

“Gracias a todos por su continua muestra de cariño y acompañamiento a toda la familia. La cadena de oración para mi sobrino Agustin Jury, y ahora para mi mamá Maria Celia Staffa son continuas. Gracias infinitas”, anunció en las redes sociales Yazmín Jury, familiar de la abuela y el nieto.

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Tres días después, es decir, el 13 de junio, el nieto de la familia, identificado como Agustín Jury, también murió por Covid-19, noticia que lamentó una de sus tías en su cuenta de Facebook.

“Hoy nos tocó decirte hasta siempre porque siempre estarás aquí, en cada asado, en cada broma, en cada instante, dicen que solo mueren los que se olvidan y vos vas a vivir siempre en mí. Te amo, te voy a extrañar, perdón y gracias”, agregó la joven.

Lamentan muerte por Covid-19 de abuela y nieto

La publicación en la que la familiar anunció la muerte por Covid-19 de la abuela y el nieto generó diferentes reacciones en las redes sociales, debido a la proximidad con que ocurrieron. En ambas, la joven agregó fotografías sobre algunos momentos que vivió con ellos.

“Así siempre, con el dedito para arriba, mostrando que todo estaría bien, para que no nos preocupásemos, 7 días atrás, última foto juntas, sin saber lo que pasaría después, pero juntas."

"En mi corazón estarás siempre, en los valores y enseñanzas que nos dejaste, nos diste todo hasta el final. Hasta siempre”, agregó la joven sobre la muerte de la abuela.

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