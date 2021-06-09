Joven escribe WhatsApp a su mamá para avisar que hospital la dejó morir

Noelia Mercado murió de Covid-19 en un hospital de Argentina, pero antes de perder la batalla contra el virus, le pidió ayuda a su mamá a través de WhatsApp, en sus mensajes, le rogó que la sacara de ese sitio porque estaba “muy mal”.

La joven, de 33 años y estudiante de enfermería, falleció en el Hospital San Antonio de Padua, localizado en la ciudad de Córdoba, donde presuntamente sufrió de negligencia por parte del personal médico.

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Según medios locales, Noelia confirmó que tenía Covid-19 el pasado 25 de mayo, tres días después fue a una consulta al hospital de Argentina donde le hicieron diversos estudios.

Valeria Alaniz, vice directora del nosocomio, explicó a medios locales que la mujer acudió a consulta el 28 de mayo, ese día confirmaron que su factor de riesgo era el peso y luego de hacerle una radiografía, detectaron que tenía una pequeña neumonía, pero su saturación de oxígeno era aceptable.

“El 31 de mayo se le hizo una nueva valoración y se decidió internarla. Comenzó a empeorar como nos sucede en muchos de los pacientes con Covid-19. El 2 de junio en la madrugada tuvo una demanda mayor de oxígeno, se intentó terapia de alto flujo. Luego fue derivada a terapia para una asistencia respiratoria y el sábado falleció”, confirmó Alaniz.

Noelia pedía por WhatsApp ayuda a su mamá

A decir de la especialista, Noelia “siempre recibió toda la atención por parte de enfermeras y médicos”, aunque la joven denunció desde sus redes sociales que en el nosocomio la tenían en abandono y que la estaban dejando morir sola.

“Estoy saturando 83 y el médico que vino hace una hora y se fue, no vuelve. Pedía muerte digna al menos”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook, el 2 de junio pasado.

Noelia se comunicó con su familia a través de WhatsApp, a su mamá le pidió que la sacara del hospital, porque la obligaban a caminar, pero comenzaba a toser y se quedaba sin aire.

“Estoy toda meada en la cama, traeme pañales”, le solicitó a su mamá.

“Estoy muy mal, acá nadie viene a ayudarme, yo grito y nada. Compra un oxígeno y llévame a casa”, le pidió Noelia a su mamá, en uno de sus últimos mensajes en WhatsApp.

En tanto, Magali, la hermana de Noelia, aseguró que su familiar no recibía la atención necesaria por parte de las enfermeras, a pesar de que su estado de salud era cada más grave. Además, acusó que en el hospital no les daban informes sobre la paciente, quien finalmente murió de Covid-19.

Debido a la pandemia, el personal de este hospital de Argentina se encuentra saturado, pero a pesar de eso, indicó Alaniz, tratan de acompañar a todos los pacientes “mientras se pueda”.

“Probablemente se necesiten más manos y más atención, pero esto es una pandemia que nos ha golpeado a todos, por eso pedimos a la sociedad que se cuide, que respete los protocolos sanitarios, concluyó la especialista.

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