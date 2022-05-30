Abuelita de 103 años rompe récord mundial tras lanzarse del paracaídas

Una abuelita sueca de 103 años de edad, logró el récord mundial de la persona más longeva en saltar en tándem en paracaídas. La hazaña de Rut Larsson ya forma parte del libro de los récord Guinness.

"Fue maravilloso hacer esto", señaló Rut Larsson, luego de lanzarse del paracaídas a su edad

La mujer de Suecia, se convirtió en la persona más anciana en dar un salto en paracaídas, por lo que dijo que lo celebraría con "un pequeño pastel".

"Fue maravilloso hacer esto, había pensado en esto desde hace mucho tiempo", señaló Rut Larsson quien además agregó que "todo salió como planeado".

Familiares y amigos de la abuelita de 103 años de edad, la esperaron en un aeródromo de la localidad de Motala, a unos 240 kilómetros al suroeste de Estocolmo, la capital de Suecia, y fueron testigos de los momentos en que Larsson concluyó de manera exitosa su caída junto al experimentado paracaidista, Joackim Johansson.

DAREDEVIL GRANNY: This 103-year-old woman beat the Guinness World Record for the oldest person to complete a tandem parachute jump. After landing, she said she wanted to celebrate "with a little cake." pic.twitter.com/ESOqf8jBhy — CBS News (@CBSNews) May 30, 2022

Ambos pusieron sus pies sobre la tierra sin mayores problemas mientras que ayudantes acudieron con una andadera para ayudar a la abuelita a levantarse.

Los medios locales le preguntaron su sentir luego del salto de récord mundial y la abuelita señaló que: "Ahora ya no veo muy bien, pero me sentí bien".

La abuelita sueca de 103 años de edad también dijo que le gustó cuando descendía lentamente, que "es una sensación agradable". Un representante del libro de los récord Guinnes estuvo presente para registrar el peculiar y exitoso descenso.

Cabe señalar que Larsson, quien tiene 103 años y 259 días de edad, rompió su récord previo de 103 años y 181 días de edad.

سجلت السويدية Rut Larsson البالغة من العمر 103 عاماً رقماً قياسياً عالمياً كأكبر قافز مظلي في العالم.



ون pic.twitter.com/39bVAxrEUS — Aktarr.se (@SeAktarr) May 30, 2022

¿Quién es la persona con más récords mundiales?

Ashrita Furman es la persona que más Récord Guinness ha logrado. El atleta estadunidense Ashrita Furman, nacido en Brooklyn (Estados Unidos) en el año 1954, logró el primero de los reconocimientos otorgados por Guinness World Récords en el año 1979 al hacer 27 mil saltos de forma consecutiva.