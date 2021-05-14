En Colombia, policías cometen presunto abuso sexual contra menor

En Colombia, donde realizan protestas desde hace 16 días, colectivos feministas y organizaciones denunciaron que una menor de edad fue víctima de abuso sexual por parte de policías, ello tras ser detenida en una manifestación en Poapyán, motivo por el que luego presuntamente se suicidó.

Medios locales reportaron que la menor, identificada como Alison, fue detenida durante la protesta que se realizó el pasado 12 de mayo.

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La joven aseguró en sus redes sociales que se dirigía a la casa de uno amigo cuando vio a los policías, quienes pertenecen al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de Colombia, y la detuvieron.

"Cuando menos pensé, estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron", aseguró la víctima.

Graban momento en que policías detienen a joven en Colombia

En redes sociales circula el momento en que la menor fue detenida por los policías de Colombia, incluso llegó a quejarse de que eran muchos policías en contra de una menor, ya que además, presuntamente no participaba en la marcha.

Así detenía ayer el ESMAD a una joven en Popayán. Ella misma denunció ser víctima de violencia sexual por quienes la detuvieron; hoy ella se suicidó. ¡Qué respondan los abusadores! #ParoNacional13M #NiUnaMenos pic.twitter.com/rxoNlrjNnV — Wilson Arias (@wilsonariasc) May 14, 2021

La menor de edad usó sus redes sociales para relatar el abuso sexual del que fue víctima por parte de policías de Colombia.

En la publicación, la menor aseguraba que los policías le bajaron los pantalones y la manosearon.

#UribeParacoHpta fue lo ultimo que escribió Alison Ugus luego de relatar como 4 policías la abusaron sexualmente en Popayán

Era hija de un policía y los abusadores no lo sabían.

La menor de edad apareció “suicidada” no resistió el ultraje. pic.twitter.com/0uzHAhPPXl — Luis Quevedo (@LuisQue55353860) May 14, 2021

Denuncian abuso sexual en estación de policías de Colombia

Tras la detención y la publicación del relato de Alison, diversos colectivos y activistas de derechos humanos informaron que la joven se habría suicidado tras ser víctima de abuso sexual en la estación de Popayán, Colombia, por parte de los policías.

Tras la denuncia de la joven y colectivos por el abuso sexual presuntamente cometido por cuatro policías de Colombia, se organizaron protestas en diversas zonas de Popayán.

Presidente @IvanDuque, Fiscal General, @Diego_Molano y @DirectorPolicia: ¿Qué le sucedió anoche a Alison Meléndez en Estacion de Policía?. Ayer protestaba en las calles, hoy su cuerpo está en Medicina Legal. pic.twitter.com/R8Z0rYTCS6 — Casa de la Mujer (@casa_la) May 13, 2021

#AlertaEnPopayán

Crece la indignación por el abuso policial y la muerte de Alison en Popayán.

Se registran varios heridos. pic.twitter.com/quOLPOMqG8 — Feliciano Valencia 🌽 (@FelicianoValen) May 14, 2021

Fiscalía de Colombia indaga muerte de víctima de abuso sexual de policías

La vicefiscal de Colombia, Martha Janeth Mancera, anunció que se conformó un equipo especializado por dos fiscales, uno de los cuales es experto en temas de género, para que se indague el presunto abuso sexual cometido por policías.

Agregó que también un equipo forense establecerá las circunstancias en que murió Alison, ya que se hará una “autopsia psicológica” que permita analizar el contexto en el que ocurrió la detención por parte de policías.

#ATENCIÓN | #Fiscalía conformó equipo especializado para esclarecer hechos ocurridos con una menor de 17 años en #Popayán por presunta agresión sexual y su posterior muerte. pic.twitter.com/4LcsO2RgrX — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 14, 2021

Tras el escándalo de la muerte por suicidio de la menor de edad, la Policía Nacional de Colombia confirmó que tras analizarse los videos de redes sociales sobre la detención de Alison, se logró identificar a los cuatro policías y se separaron del cargo.

En contraste, el comandante de la policía de la Popayán, Ricardo Augusto Alarcón, calificó las denuncias en contra de los cuatro elementos por abuso sexual como de "falsa, ruin y vil".

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