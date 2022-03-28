La Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas condenó la bofetada de Will Smith a Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar 2022 y anunció en un comunicado que abrió una investigación formal en la que estudiará futuras acciones y consecuencias.

"La Academia condena las acciones del señor Smith en la gala de anoche. Comenzamos oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California", indica el comunicado difundido más de 12 horas después del incidente en la ceremonia.

De acuerdo con el código de conducta de la Academia, actualizado en 2017 tras la explosión del #MeToo, está restringido "el contacto físico no solicitado" y demanda que sus miembros se traten con respeto.

El castigo que podría recibir Will Smith por la bofetada a Chris Rock van desde la suspensión de la Academia, inmediata o temporal, a un llamado de atención, o incluso le podrían retirar el premio Oscar que ganó la noche del domingo como mejor actor por su papel en "King Richard".

"Quiero disculparme con la Academia y quiero disculparme con todos mis compañeros nominados: este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio", dijo Will Smith después de recibir el Oscar como mejor actor.

¿Qué pasó en el Oscar 2022 entre Will Smith y Chris Rock?

El comediante Chris Rock estaba presentando el Oscar al mejor documental cuando hizo una broma acerca de la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, quien sufre alopecia, al compararla con la Teniente O'Neil de la película de Ridley Scott.

Después de que Pinkett Smith cerrara brevemente los ojos en un gesto de fastidio, su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada al comediante.

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le gritó Will Smith ante el desconcierto generalizado.

Algunos famosos reaccionaron así en redes sociales al incidente en la ceremonia de los Oscar 2022.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

"La violencia no está bien. La agresión nunca es la respuesta. Además (...) Esta es la segunda vez que Chris se burla de Jada en el escenario de los #Oscars, y esta noche ha ido a por su alopecia. Burlarse de la enfermedad autoinmune de alguien está mal. Hacerlo a propósito es cruel. Ambos necesitan parar", escribió Sophia Bush.

La rapera Nicki Minaj escribió: "Acabas de ser testigo en tiempo real de lo que ocurre en el alma de un hombre cuando mira a la mujer que ama y la ve conteniendo las lágrimas por una 'pequeña broma' a su costa".

