¿Qué es la alopecia, la enfermedad que padece Jada Pinkett Smith?

Will Smith y Chris Rock protagonizaron uno de los momentos más incómodos de los premios Oscar 2022 cuando el actor golpeó en el escenario al cómico debido a una broma que causó malestar a Jada Pinkett Smith, quien padece la enfermedad de alopecia, pero qué es.

Jada Pinkett Smith habló por primera vez de su enfermedad hace cuatro años, tras grabar un episodio del podcast Red Table Talk. “Estoy lidiando con algunos problemas de pérdida de cabello”, dijo en aquella ocasión mientras cubría su cabeza con un turbante.

“Fue terrorífico cuando comenzó. Un día estaba en la ducha y de repente tenía en mis manos mechones enteros de pelo que se estaban cayendo. Fue uno de esos momentos en mi vida en los que me quedé literalmente temblando de miedo. Mi pelo siempre fue una gran parte de mí. Cuidarlo era un hermoso ritual. Siempre tuve la opción de tener pelo o no y un día, de repente, ya no lo tenía más”, dijo poco después sobre la experiencia que ha vivido y cómo la afectó desde el principio.

¿Qué es la alopecia que sufre Jada Pinkket Smith?

La actriz y esposa de Will Smith sufre una enfermedad autoinmune que le provoca alopecia, la cual ataca los folículos pilosos y produce calvicie.

La alopecia se puede clasificar en dos grupos: las alopecias cicatriciales, con destrucción del folículo piloso y por lo tanto irreversibles, y las formas no cicatriciales, que son potencialmente reversibles.

La forma más frecuente es la alopecia androgénica, que es responsable del 95 por ciento de los casos, principalmente en hombres.

¿Cuáles son las causas de la alopecia?

De acuerdo con la Universidad de Navarra, la alopecia areata se puede desencadenar por situaciones de estrés y en ocasiones puede haber un trasfondo autoinmune.

La caída del cabello puede ser provocada por una carencia de nutrientes esenciales, problemas de tiroides, déficit de hierro, infecciones, estrés, anemia y exceso de cosméticos, entre otros.

¿Cuáles son los síntomas de la alopecia?

Caída de más de 100 cabellos al día.

Debilitamiento del cabello.

“La alopecia y yo vamos a ser amigas": Jada

Mucho antes de los premios Oscar 2022 , Jada Pinkett Smith había anunciado que haría frente a su enfermedad de la mejor manera al salir en público con su pelo totalmente rapado.

“Mamá tendrá que hablar del cuero cabelludo para que nadie piense que he tenido una cirugía cerebral o algo. La alopecia y yo vamos a ser amigas, ¡punto!”, dijo la actriz en un video que compartió en sus redes sociales.