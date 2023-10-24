Tráiler se estrella con cuatro autos en la México-Puebla y deja una persona muerta

Durante la madrugada de este martes 24 de octubre, elementos de emergencia estuvieron laborando en la autopista México-Puebla por un accidente a la altura de la colonia San Isidro, dentro del municipio de Valle de Chalco, Estado de México. En esta zona, una persona fallecida y varios lesionados fue el saldo del choque entre un tráiler y cuatro automóviles.

La pesada unidad circulaba por carriles centrales con dirección a la Ciudad de México (CDMX), cuando se impactó a la altura del kilómetro 27. Además de chocar contra otras unidades, el tráiler rompió el muro central y también el que divide los carriles laterales con dirección a Puebla, por lo que quedó atravesado en esta vía.

Además de la persona fallecida, dos individuos más fueron trasladados a un hospital por sus lesiones y dos más tuvieron que ser atendidas en el lugar por diversos golpes, por lo que se trató de un grave accidente que generó pánico y nerviosismo entre los involucrados.

Bomberos, paramédicos y policías atendieron el accidente en la autopista México-Puebla

#MientrasDormía | ¡Carambola en la México - #Puebla!



Tráiler que circulaba en dirección a #CDMX terminó contra el muro de contención; cuatro personas resultaron lesionadas y una perdió la vida.



El responsable escapó del lugar.



El reporte de @ricardotorresr en @PrimeraLineaAM pic.twitter.com/OYqbjanUMl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 24, 2023

Al sitio arribó el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para dar conocimiento de lo sucedido, donde se pudo corroborar que el operador del tráiler se dio a la fuga; sin embargo, su acompañante fue detenido por elementos de policía.

Luego del accidente en la México-Puebla, se dio aviso a los cuerpos de emergencia, quienes se movilizaron al sitio, entre ellos personal de bomberos, paramédicos y policías, así como guardias nacionales y con el apoyo de grúas de gran tamaño para mover la pesada unidad, la cual transportaba plátanos que iban a ser trasladados a Toluca.

Tráfico intenso en la México-Puebla por la carambola provocada por un tráiler

Derivado del accidente en la autopista México-Puebla, se formaron largas filas de automóviles y vehículos de carga que buscaban transitar por la zona; sin embargo, solo estaban habilitados carriles laterales, por donde se desahogó el tránsito paulatinamente.

Peritos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México se trasladaron al punto para incidir con las investigaciones, dictaminar cómo se originó el accidente y levantar el cuerpo de la persona fallecida.

