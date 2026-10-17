Tráiler provoca carambola en la autopista San Cristóbal-Tuxtla; muere un bombero y hay heridos

Accidente en la autopista San Cristóbal de Las Casas-Chiapa de Corzo, dejó un saldo inicial de una persona fallecida y cuatro lesionadas.

El accidente múltiple provocó la movilización de los cuerpos de emergencia, donde un tráiler, unidades de transporte público y vehículos particulares estuvieron involucrados en dos percances registrados entre los kilómetros 41 y 44. Los equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a las víctimas y realizar las labores correspondientes.

¿Cómo ocurrió el accidente en la autopista?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos corresponden a dos incidentes vehiculares registrados en el mismo tramo carretero. Entre las unidades involucradas se encuentran un tráiler, vehículos particulares y unidades de transporte público.

Información difundida señala que uno de los percances ocurrió antes de que un tráiler impactara contra vehículos que se encontraban detenidos en la zona, mientras los cuerpos de emergencia atendían la primera situación.

En las imágenes difundidas, se puede observar los daños materiales que quedaron tras este percance, pues tanto el camión como los vehículos se vieron afectados.

Cuerpos de emergencia atienden a las víctimas

Tras el reporte de los accidentes, personal de emergencia se movilizó al sitio para auxiliar a las personas afectadas y atender a quienes resultaron lesionados.

De igual manera, Protección Civil informó que continuará dando seguimiento a la emergencia y a las labores de rescate para garantizar la atención de las personas que resultaron heridas durante los accidentes. Asimismo, se mantendrá pendiente de la evolución de su estado de salud, mientras los equipos de emergencia realizan las acciones necesarias en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las personas involucradas, ni han informado oficialmente cuáles fueron las causas que provocaron los percances.

Muere bombero durante los accidentes en la autopista

Entre las víctimas de los accidentes registrado se encuentra un elemento del Heroico Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas.

El Consejo Directivo Nacional del CMPGRyPC expresó sus condolencias por el fallecimiento del bombero y manifestó su solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo ante la pérdida.