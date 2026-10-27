Impresionante accidente: choque de tráiler causa incendio y daños en 3 vehículos en la México-Toluca

Un grave accidente sucedió la madrugada de hoy martes 27 de octubre de 2026 en la carretera México-Toluca, donde un tráiler chocó contra otros tractocamiones detenidos en la manifestación del paro de transportistas.

Choque e incendio en la carretera México-Toluca por paro de transportistas

El siniestro sucedió a la altura del municipio de Lerma, en dirección a la Ciudad de México (CDMX). Testigos refieren que el conductor del tractocamión que llevaba mantequilla y crema chantilly no notó la reducción de carriles y el bloqueo de otras unidades de carga, por lo que terminó por impactarse por detrás.

🚛🔥 Un tráiler chocó contra unidades de transportistas en paro sobre la México-Toluca, a la altura de Lerma, y provocó un incendio que consumió al menos tres vehículos.



🚧 No se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales. Personal de Comunicaciones y Transportes trabaja… pic.twitter.com/okly8pjPHg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 27, 2026

El fuerte choque causó un incendio que consumió al menos tres tráileres. A pesar de la destrucción, no hay reporte de personas lesionadas ni víctimas mortales.

¿Qué tramos de la México-Toluca permanecen cerrados por el accidente?

Personal de emergencias de Metepec, Ocoyoacac y Lerma acudió a atender el accidente. En el lugar ya está personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para realizar la limpieza de los escombros y para auxiliar al flujo vial en la zona.

Sólo dos carriles están habilitados para transitar para los conductores que se trasladan desde Paseo Tollocan o Metepec hasta La Marquesa y la CDMX.

🚛 Un tráiler que transportaba mantequilla y crema chantillí chocó contra tres unidades pesadas estacionadas por el paro de transportistas en la México-Toluca, a la altura de Lerma.



🚧 No se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales, pero la circulación hacia la CDMX… pic.twitter.com/UdCRgyTUDv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 27, 2026

Exigencias de la Canacar y estatus de las mesas de diálogo con la Segob

Tras el diálogo prometido con autoridades de la Secretaría de Gobernación, diversos grupos de transportistas decidieron continuar con bloqueos y protestas este martes 27 de octubre de 2026. En las próximas horas realizarán una reunión para decidir las acciones para este día.

Nuestra voz se escucha. Nuestras demandas necesitan respuesta.



La cobertura en medios de comunicación da cuenta de la dimensión del paro nacional y de las condiciones que enfrentamos quienes movemos las mercancías de México.



Detrás de cada imagen hay operadores, empresas y… pic.twitter.com/ByEiJ1cYpN — CANACAR (@canacarmexico) October 27, 2026

Los integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) demandan seguridad en las carreteras, mantenimiento a las vías terrestres y condiciones adecuadas para trabajar.

“Nuestra voz se escucha. Nuestras demandas necesitan respuesta. (...) Detrás de cada imagen hay operadores, empresas y familias que exigimos seguridad en las carreteras, infraestructura digna y condiciones para seguir trabajando”, mencionó la Canacar en sus redes sociales.

Este martes iniciarán las mesas de diálogo con la Segob y mañana habrá otra mesa de trabajo sobre temas de seguridad.

“La Secretaría de Gobernación reafirma que las mesas permanecen abiertas para las organizaciones que aún no se han incorporado, a fin de alcanzar soluciones y evitar mayores afectaciones a la población, pues no existe necesidad de recurrir a bloqueos carreteros”, mencionó la dependencia en un comunicado.