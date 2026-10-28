VIDEO: Sobreviviente graba las primeras imágenes del choque de trenes en España; así quedó todo

Un pasajero que sobrevivió al accidente de trenes ocurrido en España grabó las primeras imágenes del lugar después del fuerte choque entre dos convoyes de alta velocidad.

El video muestra los daños que dejó el impacto y permite observar parte de la escena desde la perspectiva de una persona que viajaba en uno de los trenes involucrados.

Así grabó un sobreviviente los daños tras el choque de trenes

El video comienza con el pasajero caminando junto a la zona del accidente. Mientras avanza sobre las vías, se aproxima a uno de los trenes para mostrar los daños que sufrió la estructura.

La parte delantera de la unidad aparece destruida, con afectaciones visibles que dan cuenta de la fuerza del impacto. En otro punto de la escena se aprecia un segundo convoy volcado, lo que permite ver la gravedad del siniestro.

A diferencia de las imágenes tomadas desde el exterior o a distancia, esta grabación ofrece una perspectiva a pie de vía, desde la zona donde quedaron los trenes después del choque.

El registro fue realizado por un pasajero que sobrevivió al accidente. Sin embargo, no se cuenta con información confirmada sobre su identidad ni sobre las circunstancias específicas que le permitieron salir de la unidad y grabar la escena.

🔴 #ÚLTIMAHORA I Un pasajero graba momentos después del accidente entre el Iryo y el AVE donde enseña la cabecera de los trenes y la situación del accidente https://t.co/Al7qbq3t9P — prnoticias (@prnoticias) October 28, 2026

¿Cómo ocurrió el accidente de trenes en España?

El accidente ferroviario ocurrió la mañana del miércoles 28 de octubre de 2026, en la provincia de Toledo, cuando dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de la compañía Iryo, colisionaron en un tramo de la línea ferroviaria que conecta Madrid con Andalucía.

Los primeros reportes señalaron que varios vagones descarrilaron tras el impacto. De acuerdo con información difundida, uno de los convoyes habría alcanzado por detrás al otro, aunque las circunstancias del accidente deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

El siniestro provocó la movilización de los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para auxiliar a los pasajeros, atender a las personas heridas y realizar las labores de rescate.

Además, la circulación ferroviaria en la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó interrumpida debido a la emergencia.

