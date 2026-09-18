¡Se salva de milagro! Quiso ganarle al tren y terminó arrastrado varios metros en Ecatepec

Un intento por cruzar las vías terminó con un automóvil gris impactado y arrastrado varios metros por el tren en Ecatepec, Estado de México.

El accidente ocurrió en la colonia Las Vegas Xalostoc, en el cruce de calle Harlington y calle Houston. El conductor, un hombre de 43 años, resultó con golpes leves y no necesitó ser trasladado a un hospital. Su acompañante salió ilesa.

El Honda gris quedó atravesado sobre las vías después de ser golpeado por el ferrocarril. El impacto también provocó la caída de un árbol.

¿Qué pasó con el auto que fue impactado por el tren en Ecatepec?

De acuerdo con los reportes, el conductor aparentemente intentó ganarle el paso a la locomotora, pero no consiguió cruzar a tiempo.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el abanderamiento y cierre vial mientras bomberos y personal de Protección Civil trabajaban para retirar el automóvil y despejar las vías.

La emergencia provocó afectaciones momentáneas en la zona, donde los cuerpos de emergencia realizaron maniobras para retirar tanto el vehículo como el árbol que cayó tras el impacto.

¿Cómo evitar accidentes entre autos y trenes?

Para evitar este tipo de accidentes que cada vez son más frecuentes, la recomendación básica para los automovilistas es detenerse antes de las vías, nunca cruzar si no están seguros de que no venga el tren, y cuando se aproxima la locomotora nunca intentar ganarle el paso. También es importante reducir la velocidad, mirar hacia ambos lados y respetar las señales ferroviarias.

Del lado de las autoridades, una medida preventiva es reforzar la señalización, iluminación, barreras y advertencias visibles en los cruces con mayor riesgo, además de mantener despejadas las zonas de visibilidad para conductores y peatones.

A diferencia de un automóvil, un tren necesita una distancia considerable para detenerse. Por eso, cuando la locomotora ya está cerca, la prioridad siempre debe ser dejarla pasar. En este caso, el conductor corrió con mucha suerte y no terminó en una tragedia, más que daños materiales.