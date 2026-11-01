Tragedia tras persecución: Muere conductor en accidente tras huir de filtro alcoholímetro de San Nicolás

Un automovilista murió durante la mañana de este domingo 1 de noviembre, luego de protagonizar un accidente sobre la Carretera a Laredo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El conductor presuntamente había escapado de un filtro de alcoholímetro instalado en San Nicolás de los Garza y era seguido por dos patrullas cuando perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un autobús de pasajeros y una luminaria.

La persecución comenzó en San Nicolás y terminó en Escobedo

El percance ocurrió alrededor de las 06:30 horas, frente al parque industrial Tecno Park, en dirección al norte; el impacto dejó destruida la parte frontal y uno de los costados del automóvil; el conductor falleció en el lugar, mientras que las seis personas que viajaban en el camión de la empresa Futura resultaron ilesas.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista habría ignorado la indicación de detenerse en un punto de revisión para detectar conductores bajo los efectos del alcohol; el filtro presuntamente estaba instalado sobre la avenida Universidad, en San Nicolás de los Garza, desde donde elementos de Tránsito comenzaron a seguirlo.

La persecución continuó hasta territorio de Escobedo, donde el automovilista terminó impactándose contra la parte trasera del autobús; después del primer choque, el vehículo salió proyectado contra un poste de alumbrado público, lo que provocó daños severos en la unidad particular.

Las autoridades no habían confirmado oficialmente si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol ni las circunstancias exactas que provocaron que perdiera el control del automóvil.

¿Quién era el conductor que murió en el accidente de Escobedo?

La víctima sería un hombre de entre 25 y 30 años; de acuerdo con la descripción proporcionada en el lugar, vestía pantalón de mezclilla, playera tipo polo negra y botas vaqueras cafés. Hasta el momento de los primeros reportes, no se había informado públicamente su identidad.

En el autobús viajaban dos trabajadores de la empresa de transporte y cuatro pasajeros; ninguno presentó lesiones, aunque el chofer fue retenido para rendir su declaración ante las autoridades y aportar información sobre la mecánica del choque.

🔴 El conductor de un automóvil perdió la vida este domingo por la mañana luego de huir a exceso de velocidad de un operativo antialcohol e impactarse contra un camión de pasajeros y una luminaria sobre la Carretera a Laredo, en Escobedo. El accidente sucedió en el sentido de la circulación norte, frente a Tecno Park. De acuerdo con el reporte, dos patrullas trataron de darle alcance luego de que ignorara la indicación de detener la marcha desde el filtro instalado sobre avenida Universidad. Tras el impacto, el chófer del camión fue detenido para rendir su declaración. 📹: David Cázares https://t.co/p0GSkokiAa — INFO7MTY (@info7mty) November 1, 2026

Investigan la persecución y el choque contra el autobús

La zona del accidente quedó acordonada para permitir las diligencias correspondientes; en el sitio permanecieron las dos patrullas de San Nicolás que participaron en el seguimiento del vehículo.

También circuló una versión sobre la posible presencia de otros tres ocupantes en el automóvil, quienes supuestamente habrían escapado después del impacto; sin embargo, esta información no fue confirmada por las autoridades en el lugar.

Las investigaciones deberán establecer cómo ocurrió el accidente, las condiciones en las que conducía el automovilista y las circunstancias de la persecución que terminó con su muerte en la Carretera a Laredo.