Accidente en Ixtapaluca: Carrera termina en aparatoso choque y joven queda a centímetros de ser arrollado| VIDEO

Dos automóviles chocaron en calles de la colonia Las Palmas Uno, en Ixtapaluca, Estado de México, en un accidente que quedó registrado por una cámara de seguridad y en el que un joven estuvo a punto de ser arrollado mientras caminaba por la avenida.

El percance ocurrió cuando, de acuerdo con la versión de vecinos, ambos conductores presuntamente participaban en unas carreras sobre una de las vialidades principales de la unidad habitacional; la maniobra terminó con los dos vehículos impactados y generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona.

El momento quedó captado por una cámara

Las imágenes muestran el momento en que los automóviles terminan involucrados en el choque. Uno de los puntos que llamó la atención fue la presencia de un joven que caminaba por la avenida y que quedó expuesto al paso de los vehículos.

La secuencia permite observar el riesgo que representó el incidente para otras personas que circulaban por el lugar, aunque el accidente no dejó personas lesionadas de gravedad, de acuerdo con la información preliminar.

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Dos automóviles terminaron impactados en calles de la colonia Las Palmas Uno, en #Ixtapaluca.



Una cámara de #seguridad captó el momento del percance y a un joven que estuvo a punto de ser arrollado.



Vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre algo similar y piden… pic.twitter.com/PIpH3b3WPk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2026

Vecinos aseguran que no sería la primera vez

Después del choque, habitantes de Las Palmas Uno señalaron que este tipo de situaciones no sería un caso aislado. Según su versión, anteriormente se han registrado hechos similares con otros automovilistas en las calles de la unidad habitacional.

Por ello, los vecinos solicitaron mayor vigilancia a las autoridades, principalmente en las vialidades donde, según sus señalamientos, algunos conductores realizan maniobras que pueden poner en riesgo a peatones y a otros vehículos.

El accidente volvió a poner la atención sobre la circulación en esta zona de Ixtapaluca; en esta ocasión, pese a la cercanía del joven con los automóviles involucrados, no se reportaron personas lesionadas.