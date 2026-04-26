¡Tragedia en Circuito Exterior Mexiquense! Choque entre dos tráileres e incendio deja una persona muerta en Ixtapaluca | Mientras Dormía

¡Mientras usted dormía! En las primeras horas de este 26 de abril 2026 se registró un fuerte accidente entre dos tráileres en Circuito Exterior Mexiquense, dejando como saldo una persona muerta.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 59+800, en San Buenaventura en Ixtapaluca, Estado de México (Edomex).

Tráiler se incendia tras fuerte choque en Ixtapaluca; deja un muerto

Los primeros informes indican que el choque entre dos tráileres dejó un conductor sin vida, después de que una de las unidades se incendiara en la zona de la cabina.

Al lugar del grave accidente acudieron policías estatales y paramédicos de la Cruz Roja. Hasta el momento se desconocen los detalles de cómo ocurrió el incidente.

La circulación en el Circuito Exterior Mexiquense estuvo cerrada por varias horas, mientras laboraban bomberos del municipio y personal de protección civil. El cierre no provocó afectaciones viales en la zona.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido, quedándose a la espera de grúas de alto tonelaje, para poder retirar los dos vehículos pesados.

Choque entre cuatro vehículos deja algunos pasajeros lesionados

Por otro lado, en la Ciudad de México (CDMX) se registró un choque múltiple entre cuatro vehículos particulares en el cruce de la Av. Universidad y Miguel Laurent, en la colonia del Valle Sur en la alcaldía Benito Juárez.

Al lugar del accidente se presentaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender la emergencia. Tras los hechos ocurridos en algunos ocupantes resultaron con lesiones leves y no fue necesario su traslado a un hospital.

Los involucrados llamaron a sus seguros para deslindar responsabilidades, ya que los semáforos de ambas avenidas se encontraban intermitentes.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 911.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.