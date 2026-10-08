¡Accidente en Autopista del Sol! Tráiler provoca fuerte choque cerca de caseta La Venta y afecta ambos sentidos

Un fuerte accidente se registró esta noche en la Autopista del Sol, a la altura del kilómetro 355, cerca de la caseta La Venta, en Acapulco, Guerrero, donde un tráiler estuvo involucrado en un percance que habría afectado la circulación en ambos sentidos ; equipos de emergencia y personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) se movilizaron hacia el sitio para atender la situación.

¿Qué pasó en el kilómetro 355 de la Autopista del Sol?

Los primeros reportes señalan que el tractocamión habría presentado una falla en el sistema de frenado antes de impactar contra al menos un automóvil; de manera preliminar también se informó sobre vehículos afectados tras el percance y personas que requerirían atención médica.

La volcadura ocurrió durante la noche en uno de los tramos que conectan Cuernavaca con Acapulco; las primeras versiones apuntan a que el tráiler habría perdido la capacidad de detenerse y terminó involucrado en una colisión.

#AlertaVial 🚧 Fuerte accidente en la Autopista del Sol, cerca de la caseta La Venta (dirección Chilpancingo–Acapulco). Un tráiler se habría quedado sin frenos, afectando ambos sentidos con vehículos prensados y lesionados. Más detalles: https://t.co/qV1PW2rqVU https://t.co/MKgWaCCWxu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 8, 2026

CAPUFE moviliza equipos hacia la zona

Tras recibir el reporte al número de emergencia, personal de CAPUFE se dirigió al punto ubicado en el kilómetro 355 para brindar atención y realizar las labores correspondientes; mientras los cuerpos de emergencia trabajan en el lugar, se pidió a los automovilistas circular con precaución.

La zona se encuentra cerca de la caseta La Venta, un punto de referencia para quienes ingresan o salen de Acapulco por esta vía; quienes transiten por el tramo deberán reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal desplegado.

Reportan personas que necesitan atención médica

De manera preliminar se informó de personas que necesitarían asistencia médica tras el choque; sin embargo, no se ha establecido públicamente una cifra definitiva de lesionados ni se ha confirmado la gravedad de sus posibles heridas.

Las autoridades y equipos de emergencia continúan con la atención del accidente; conforme avance la intervención en el lugar podrán conocerse las condiciones de los vehículos, el saldo y las posibles afectaciones a la circulación.

Por ahora, la recomendación para los conductores es extremar precauciones al acercarse al kilómetro 355 de la Autopista del Sol, disminuir la velocidad y seguir las instrucciones del personal que se encuentra atendiendo el percance.