¡Por poco ocurre una tragedia! Rollo de papel cae desde 7 metros tras accidente de tráiler en Tlalnepantla

Un tráiler que transportaba pesados rollos de papel se accidentó la mañana de este lunes 19 de octubre de 2026 en la incorporación de la autopista México-Pachuca con la avenida Río de los Remedios, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

¿Qué pasó en la autopista México-Pachuca hoy?

La pesada unidad de carga quedó ladeada sobre el puente vehicular que comunica la carretera México-Pachuca con la autopista Naucalpan-Ecatepec, lo que provocó que uno de los rollos cayera sobre la vía.

#AlertaVial | Varias horas después del accidente de un camión que transportaba grandes rollos de cartón en un puente vehicular de Tlalnepantla, continúan los trabajos para retirar el material que quedó en el lugar.



Vía Martín Sánchezhttps://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/IEAqcbBqmo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2026

Caída de rollos de papel provoca cierre vial en Tlalnepantla

Uno de los rollos de papel se desprendió del tráiler y cayó desde aproximadamente siete metros de altura hasta la carretera.

Afortunadamente, en el momento en que el rollo impactó contra la carretera no circulaba ningún vehículo por la zona. Las autoridades señalaron que de haber pasado un auto en ese instante, el hecho podría haber terminado en una tragedia.

Tanto la unidad como la carga quedaron recargadas sobre el muro de contención del puente vehicular. El tráiler transportaba ocho rollos de papel con un peso aproximado de dos toneladas cada uno.

#AlertaVial 🔴 ¡Un rollo de cartón cayó sobre Río de los Remedios! Un camión chocó contra la protección de un puente en #Tlalnepantla y parte de su carga terminó sobre la avenida. No se reportan lesionados 🚛



Hay cortes viales y desvíos hacia el #Metro Indios Verdes mientras… pic.twitter.com/uf3JM4Thk6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2026

Cargas y tráiler siniestrado: así van las labores de retiro

Elementos de Bomberos y de Tránsito de Tlalnepantla permanecen en la zona para atender la emergencia y coordinar las labores de retiro. Según informó el personal municipal, el exceso de velocidad y la falta de precaución fueron las causas que originaron este percance. Tras el accidente, el conductor de la unidad escapó del lugar.

Estado del tráfico en la México-Pachuca dirección CDMX

El acceso a la autopista permanece cerrado mientras se realizan las maniobras para retirar la pesada unidad y la carga que transportaba. Las grúas de alto tonelaje ya lograron retirar el tráiler; sin embargo, los ocho rollos de papel siguen en el lugar.

Las autoridades esperan la llegada de montacargas para poder retirar los rollos de papel y liberar por completo la zona. Mientras concluyen los trabajos, la circulación sobre la autopista México-Pachuca con dirección a la Ciudad de México se mantiene complicada en el tramo donde ocurrió el accidente.

