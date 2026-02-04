Un accidente con una grúa les cambió la vida: dos hermanos luchan por volver a caminar en Ecatepec

En cuestión de segundos, la vida de los hermanos Felipe y Alejandro Hernández cambió para siempre . Ambos hermanos resultaron gravemente lesionados tras un accidente con una grúa ocurrido el 30 de noviembre, cuando circulaban por calles de la colonia San Pedro Xalostoc, en Ecatepec, Estado de México.

Aquella tarde, mientras descendían una rampa conocida por los vecinos de la zona, el vehículo en el que viajaban fue embestido por una grúa. El impacto fue tan fuerte que su auto quedó destrozado .

“Sentimos un golpe muy fuerte, cuando reaccioné, mi hermano estaba debajo del coche, lleno de sangre de la cara, quejándose del dolor. Me decía que sentía que le quemaba la pierna”, relató Felipe Hernández.

Las lesiones fueron severas. Alejandro sufrió fracturas en tres partes del fémur, además de un esguince y múltiples heridas provocadas por los fierros del automóvil.

“Tengo que tener demasiado cuidado porque incluso puedo perder la movilidad de la pierna”, explicó.

Investigación de accidente en Ecatepec apunta a exceso de velocidad y falta de seguro

De acuerdo con Gerardo Pineda, abogado de los hermanos, los datos integrados en la carpeta de investigación señalan que el chofer de la grúa perdió el control y circulaba a exceso de velocidad.

“La plataforma tipo grúa de la empresa ‘Grillos Teotihuacan’ no contaba con placas de circulación y tampoco tenía su seguro vigente”, afirmó.

Tras el accidente en Ecatepec, los hermanos Felipe y Alejandro dejaron de trabajar. Ambos son soldadores automotrices y hoy dependen del apoyo de sus esposas para cubrir gastos médicos, rehabilitación y medicamentos, una situación que aseguran ya no pueden sostener.

Hace dos meses, la vida de Felipe y Alejandro cambió para siempre.



Una grúa sin placas ni seguro los embistió en #Ecatepec. Hoy no pueden trabajar, enfrentan graves lesiones y la empresa responsable no ha pagado los gastos médicos.



Solo piden #justicia y ser escuchados.



pic.twitter.com/DeeeyGX8gi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 4, 2026

Piden que la empresa asuma los gastos médicos de los hermanos tras accidente en Ecatepec

Según relatan, la empresa responsable de la grúa no se ha hecho cargo de los gastos, ni se ha acercado a ellos para ofrecer algún tipo de reparación.

“Desde que estuvimos en el hospital, nunca nos han tratado de contactar para arreglar algo”, señaló Felipe.

Alejandro hizo un llamado directo a las autoridades.

“Pido ayuda a Movilidad y a las autoridades competentes para que se hagan responsables de lo que ocasionaron, porque nos cambiaron la vida a mi hermano y a mí", expresó.

El conductor presuntamente responsable obtuvo su libertad tras pagar una fianza. Mientras tanto, Felipe y Alejandro continúan con terapias, limitaciones de movilidad y la esperanza de que alguien escuche su caso y responda por las consecuencias del accidente.