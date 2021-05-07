VIDEO: Peatón muere en accidente del tren Sarmiento en Buenos Aires

Un peatón murió mientras cruzaba las vías del tren Sarmiento en Buenos Aires, Argentina, ya que no volteó para darse cuenta que el convoy estaba muy cerca, por lo que no pudo frenar a tiempo y lo arrolló, un accidente que quedó grabado en video.

Los hechos ocurrieron cerca de la estación Floresta del tren Sarmiento, una de las seis líneas de transporte ferroviario urbano de pasajeros, gestionado por el gobierno, que cubre el oeste de Buenos Aires y sus diferentes barrios.

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En un video que se dio a conocer en redes sociales, puede verse el momento del accidente, cuando el peatón camina hacia el paso a nivel de Yerbal y Cuenca, pero no volteó para comprobar si el tren se acercaba y fue embestido por el pesado transporte.

La grabación muestra a varias personas que estaban cerca de las vías, esperando que el tren Sarmiento pasara, además un vehículo de carga también permanecía detenido, pues se habían bajado las barreras que impedían el paso de los autos.

De pronto se pudo apreciar al peatón muy cerca de las vías férreas y segundos después, el arribo del tren, que lo embistió y debido al accidente, se detuvo instantes después. El convoy que iba en sentido contrario pasó en ese momento, ante la mirada de un joven que presenció la tragedia.

Imágenes sensibles: un joven murió al ser atropellado por una formación del #TrenSarmiento en la estación de #Floresta pic.twitter.com/Fo8OEpT5HG — Carolina Villalba (@carovillalba09) May 7, 2021

Según medios locales, los bomberos de Buenos Aires llegaron al sitio del accidente para retirar el cuerpo del peatón, mientras que la Policía Federal y el escuadrón de la Policía Científica, realizarán las investigaciones correspondientes.

El tren Sarmiento dejó de brindar servicio por algunos minutos y dio aviso a los usuarios que el servicio sería reducido entre las estaciones Haedo y Moreno, por las tareas a cargo de los cuerpos de rescate.

Cámaras captan otro accidente en el tren Sarmiento de Buenos Aires

En marzo, se registró otro accidente en las vías del tren Sarmiento, cerca de la estación Ramos Mejía, cuando un automovilista intentó ganarle el paso al convoy pero fue arrastrado unos 100 metros.

El conductor del automóvil sobrevivió a este percance, el cual quedó grabado en un video que circuló por redes sociales y puede verse cuando el tren se acerca y un par de motociclistas deciden pasar por las vías.

Después, pudo observarse a un automóvil gris que se acerca a las vías y aceleró, con la intención de ganarle el paso al tren Sarmiento, pero debido a la cercanía del convoy, el vehículo fue embestido y arrastrado por varios metros.

Así pasaba la barrera baja en #RamosMejía. Está vivo de milagro. #TrenSarmiento. pic.twitter.com/MnuWhbOfrx — Daniel Roggiano (@droggiano) March 2, 2021

Luego del accidente, el conductor fue trasladado a un hospital de Buenos Aires y el tren Sarmiento brindó un servicio limitado entre las estaciones Moreno y Haedo, mientras las autoridades retiraban el vehículo de las vías con apoyo de una grúa.

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