VIDEO| Soltó el volante en plena carretera: Trailero abandona su asiento para buscar algo en la cabina y provoca accidente en Veracruz

Un trailero soltó el volante y abandonó su asiento para buscar algo en la parte trasera de la unidad, lo que provocó un grave accidente en la carretera de Veracruz; el momento quedó grabado en una cámara que había dentro de la unidad.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del conductor ni la razón por la que abandono el volante en plena autopista.

A más de 60 km/h: Así fue como el chofer soltó el control de la unidad para ir a la cabina

Los primeros reportes señalan que el conductor del tráiler viajaba a más de 60 kilómetros por horas en una carretera de Veracruz, cuando perdió el control de la unidad, desviándose del camino hasta estrellarse.

El video del momento exacto quedó grabado, por lo que fue compartido en redes sociales, viralizándose rápidamente y alcanzado millones de vistas.

En el video, capturado por una cámara, muestra como el conductor se levanta de su asiento dejando una mano en el volante para dirigirse a la parte de atrás de la unidad; se desconoce lo que quería alcanzar

Segundos después se ve cómo el hombre suelta rápidamente el volante para poder ver más allá de la parte de la cabina, perdiendo de vista el camino.

Al regresar la vista, se puede ver cómo el conductor, con cara de preocupación, toma de nuevamente el volante con las dos manos; sin embargo, ya era tarde y el tráiler ya se había desviado del camino. En el video se puede ver cómo se estrella contra algo y la tierra entra al interior de la pesada unidad.

#Imprudencia |



Un trailero soltó el volante y dejó su asiento para buscar algo en la parte trasera del vehículo, mientras circulaba a más de 60 km/h en una carretera de #Veracruz.

La unidad quedó sin control, comenzó a desviarse y finalmente chocó.#Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/vvBqDk4DDQ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 10, 2026

¿Qué se sabe sobre el estado de salud del chofer y el reporte de las autoridades?

Por ahora se desconoce el estado de salud del conductor del tráiler, mientras que las autoridades del estado no han dado una declaración oficial sobre los hechos ocurridos, por lo que se desconoce su postura respecto al accidente en carretera de Veracruz.