¿Quién es Viviana I? La Reina de la Feria San Juan 2026 que resultó gravemente herida en un aparatoso accidente

Viviana I, Reina de la Feria San Juan del Río 2026, permanece grave después de sufrir un fuerte accidente la noche del domingo en Querétaro; el automóvil en el que viajaba terminó destruido contra un árbol y la joven de 20 años tuvo que ser rescatada de entre los fierros.

El accidente ocurrió en el Libramiento Noreste, cerca de la caseta de Chichimequillas, en el municipio de El Marqués; de acuerdo con los primeros reportes, un tráiler impactó el vehículo cuando Viviana se dirigía hacia la autopista México-Querétaro, en medio de las fuertes lluvias registradas durante la noche.

Viviana I quedó atrapada dentro del automóvil

De acuerdo con los reportes sobre el accidente, Viviana Landeras Cortés viajaba en un automóvil sedán cuando un tráiler impactó la unidad; tras el golpe, el vehículo salió proyectado y terminó estrellándose contra un árbol ubicado a un costado de la vialidad.

La joven quedó atrapada entre la estructura dañada del automóvil, por lo que personas que se encontraban cerca, entre ellas trabajadores de una estación de servicio, se acercaron para intentar ayudar y solicitaron apoyo de emergencia.

Personal especializado acudió minutos después para liberar a la Reina de la Feria San Juan 2026, mientras paramédicos se preparaban para trasladarla a un hospital.

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Del rescate en El Marqués al traslado de emergencia

Tras ser liberada, Viviana I fue llevada inicialmente a un hospital ubicado en el municipio de El Marqués, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto.

Posteriormente, una ambulancia de alta especialidad realizó su traslado hacia San Juan del Río, donde permanece internada bajo atención médica especializada; los reportes difundidos sobre su estado de salud señalan que se encuentra grave.

¿Quién es Viviana I, la Reina de la Feria San Juan 2026?

Viviana Landeras Cortés tiene 20 años y fue coronada como Viviana I, Reina de la Feria San Juan del Río 2026, durante las celebraciones realizadas en junio por el aniversario de la fundación del municipio.

Su reinado se extendería hasta las festividades de 2027; sin embargo, ahora la joven enfrenta una situación crítica tras el accidente ocurrido la noche del domingo; de acuerdo con los primeros reportes, el conductor del transporte de carga involucrado habría abandonado el lugar después del choque.