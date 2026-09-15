Baches y encharcamientos afectan calles de la CDMX: Zonas afectadas y alternativas viales este 15 de septiembre 2026 | EN VIVO
Las fuertes lluvias en CDMX han provocado baches y encharcamientos en distintas zonas de la capital del país, pero ¿cuáles son las calles afectadas?
¡En plenas Fiestas Patrias! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Te compartimos las zonas afectadas para este 15 de septiembre 2026.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este lunes
Ecatepec amanece con afectaciones por las fuertes lluvias en Edomex
Las fuertes lluvias en Edomex provocaron afectaciones en diversas calles y colonias de Ecatepec, afectando a automovilistas, motociclistas y a los servicios de transporte público.
#AlertaVial | Ecatepec amanece con afectaciones— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 15, 2026
Tras las fuertes #lluvias, vecinos de #Ecatepec reportan complicaciones en calles y colonias; el transporte público también enfrenta retrasos y dificultades para circular.
Imágenes muestran cómo amaneció la zona, mientras… pic.twitter.com/Fsv7pZIPpW