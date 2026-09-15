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Baches y encharcamientos afectan calles de la CDMX: Zonas afectadas y alternativas viales este 15 de septiembre 2026 | EN VIVO

Las fuertes lluvias en CDMX han provocado baches y encharcamientos en distintas zonas de la capital del país, pero ¿cuáles son las calles afectadas?

Accidentes en CDMX HOY: Calles afectadas hoy por socavones, baches y fugas de agua este jueves; zonas afectadas
¿En dónde están los baches y encharcamiento en CDMX?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Alejandra Gómez

¡En plenas Fiestas Patrias! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Te compartimos las zonas afectadas para este 15 de septiembre 2026.

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