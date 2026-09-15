Baches y encharcamientos afectan calles de la CDMX: Zonas afectadas y alternativas viales este 15 de septiembre 2026 | EN VIVO

¡En plenas Fiestas Patrias! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Te compartimos las zonas afectadas para este 15 de septiembre 2026.