Cae árbol sobre Av. Canal de Miramontes, alcaldía Coyoacán; alternativa vial
La Ciudad de México comienza este miércoles con la caída de un enorme árbol en calles de la alcaldía Benito Juárez, afectando el servicio de energía eléctrica.
Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Te compartimos las zonas afectadas para este 16 de septiembre 2026.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este miércoles
Cae árbol sobre Av. Canal de Miramontes
Servicios de emergencia laboran en Av. Canal de Miramontes y Aldebarán, col. Los Ciruelos, alcaldía Coyoacán, por árbol caído. Esta es la alternativa vial: Calz. de Tlalpan y Escuela Naval Militar.
Aparatoso accidente en calles de Buenavista
En la tarde de este 16 de septiembre 2026 se registró un aparatoso accidente en el cruce de las calles Aldama y Eje 1 Norte, en la colonia Buenavista, en la Ciudad de México (CDMX).
Versiones preliminares señalan que uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo impactando otro vehículo.
A pesar de la gravedad del accidente, afortunadamente, no se registraron personas heridas.
Cae enorme árbol sobre vivienda en la Benito Juárez; afecta servicios de electricidad
En las primeras horas de este 16 de septiembre 2026 se reportó la caída de un enorme árbol de 20 metro de altura sobre una casa ubicada en la colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez.
La caída del árbol daño algunos cables de energía eléctrica, internet y telefonía, generando una pequeña chispa de electricidad.
A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas heridas.
Elementos de seguridad acudieron al lugar de los hechos para realizar los trabajos correspondientes.
🌳🚨 Árbol de 20 metros cae sobre una casa en Benito Juárez— adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 16, 2026
Un enorme cedro cayó sobre una vivienda en calle Asturias, colonia Insurgentes Mixcoac, presuntamente por el reblandecimiento de sus raíces
Armando Martínez (@PLATA11CDMX) con el reporte pic.twitter.com/zZU0fWUUjX