Colapso en CDMX por baches e inundaciones: Encharcamientos provocan afectaciones viales en Iztapalapa
La Ciudad de México comienza la semana con graves encharcamientos y otras afectaciones en calles de la alcaldía Iztapalapa; estas son las zonas afectadas.
Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades; te compartimos las zonas afectadas para este 14 de septiembre 2026.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este lunes
Encharcamientos afectan calles de Iztapalapa tras fuertes lluvias
Las fuertes lluvias que azotaron la Ciudad de México provocaron graves afectaciones en varias partes de las calles de Iztapalapa, dejando encharcamientos e inundaciones en varias partes de la alcaldía.