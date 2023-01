André Alexander nunca tuvo acta de nacimiento, pide ayuda

En Nuevo León, el nombre de André Alexander no existe, se trata de un hombre de 27 años que no cuenta con un acta de nacimiento en el registro público, por lo cual prácticamentre, Alexander no asistió nunca a la escuela ya que su mamá no lo inscribió.

Pasó la mayor parte de su vida en un rancho de la ciudad de Saltillo, así lo narra el propio Alexander: " Estudiar leer todo eso, nunca me metieron a la escuela, más o menos mal porque no tengo mi papelería me la piden para todo para trabajar para todo me la piden “

André Alexander, emigró a Monterrey, Nuevo León, ahí encontró trabajo como albañil e incuso encontró el amor de su actual pareja, Aracely. Desde agosto del año pasado comenzó a tramitar una constancia de inexistencia con su nombre completo pero no ha logrado reunir los requisitos y sigue sin poder existir y tener el derecho a la identidad.

André pide un apoyo de las autoridades para poder existir y acceder a los beneficios de una vida familiar a través del trabajo.