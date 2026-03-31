Doña Carlota sigue presa pese a orden de irse a casa

Han pasado varios días desde que un juez ordenó que Doña Carlota, una mujer de 74 años, continuara su proceso en prisión domiciliaria, pero sigue dentro del penal de Chalco.

La medida fue autorizada el pasado 17 de marzo debido a su edad y su estado de salud, sin embargo, hasta ahora no se ha concretado su salida.

¿Por qué Doña Carlota sigue en prisión si ya le dieron prisión domiciliaria?

De acuerdo con su hijo, Arturo Santana, la familia ya cumplió con todos los requisitos que pidió el juez, pero no han recibido respuesta clara sobre el retraso. Explica que incluso ya se colocaron otros brazaletes electrónicos en el penal, pero el de su madre no, lo que ha generado incertidumbre.

La familia asegura que esta espera se ha vuelto angustiante, sobre todo por tratarse de una persona adulta mayor. La defensa legal de la mujer ya cubrió todas las condiciones para que pudiera salir del penal.

Entre ellas, el pago de una fianza de 250 mil pesos, la comprobación de que no cuenta con pasaporte vigente y la verificación del domicilio donde permanecería bajo resguardo. Además, el Centro de Medidas Cautelares del Estado de México ya realizó las inspecciones necesarias.

¿Cuál es el estado de salud de Doña Carlota?

Su familia señala que, además de su edad, Doña Carlota padece diabetes mellitus tipo 2, lo que hace aún más urgente que pueda continuar su proceso en casa.

Aunque se mantiene tranquila, reconocen que la incertidumbre por no saber cuándo saldrá ha generado ansiedad, algo que describen como una especie de “tortura psicológica”.

¿Por qué fue detenida Doña Carlota?

El caso se remonta a abril del año pasado, cuando Doña Carlota y sus hijos enfrentaron a personas que presuntamente habían invadido su vivienda. Durante el altercado, dos de los invasores murieron por disparos de arma de fuego.

Desde entonces, el caso ha generado debate, ya que la familia sostiene que todo ocurrió en defensa de su propiedad. Mientras no se concrete la colocación del brazalete electrónico, Doña Carlota seguirá en el penal.

Su familia exige que se agilicen los trámites, ya que aseguran que no hay razón legal para mantenerla recluida.