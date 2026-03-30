VIDEO: Captan últimos momentos de madre e hijo asesinados durante asalto en Los Reyes La Paz, Edomex; hay 7 detenidos

¡Violencia rompe una familia en el Edomex! El pasado 13 de marzo 2026, Elizabeth Ramos, de 32 años, y su hijo Ángel, de 11 años, fueron asesinados a balazos durante un intento de asalto en calles del municipio de Los Reyes La Paz, cuando ambos se dirigían a la tienda en compañía de su sobrina de 15 años.

Cámaras de seguridad capturaron el momento exacto en el que madre e hijo son asesinados por los delincuentes. Familiares de Elizabeth y Ángel piden justicia.

“Siento impotencia, rabia, coraje y mucha tristeza (...) Que esto no quede impune, simplemente es lo que queremos porque ya nada nos va a reparar el daño de esta pérdida tan grande”, dijo Evelia García, madre de Elizabeth.

Así ocurrió el intento de asalto contra madre, hijo y otra menor de edad en Edomex

En el video, capturado por las cámaras de seguridad de los vecinos, se puede ver como el pequeño Ángel caminaba por las calles con su teléfono celular. Además, se puede ver como los dos menores de edad corren alegres por la colonia de Tecamachalco.

En el video se puede ver como Elizabeth, Ángel y su sobrina dan vuelta en una calle, ahí es donde ocurre la tragedia, pues en el video se puede escuchar algunos disparos de arma de fuego.

Segundos después, se puede ver como las y los vecinos de la zona salen de sus casas desconcertados para salir apoyar a la menor de 15 años que quedó gravemente lesionada.n

Intento de asalto termina en tragedia en La Paz, #Edomex



Una mujer de 32 años y su hijo de 11 fueron asesinados durante un ataque armado en la colonia Dos de Marzo, en el municipio de Los Reyes La Paz.



El hecho ocurrió la noche del viernes sobre la calle Jalpa, cuando… pic.twitter.com/r3iMdAaGZR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 14, 2026

¿Cuál es el estado de salud de la menor de edad?

Por el momento, la menor de 15 años continúa hospitalizada y en estado grave de salud. Los doctores aseguran que en caso de sobrevivir, la joven no podrá volver a caminar; familiares se mantiene atentos.

Los impactos de bala dañaron gravemente la columna vertebral de la joven, además de un pulmón perfumado.

“Los médicos nos dicen que se encuentra en estado crítico (...) Nos dan esperanza y a veces nos dicen que se agrava y que si la niña queda con vida no va a volver a caminar”, explicó la madre de Elizabeth.

Caen 7 presuntos responsables: Un menor de edad habría disparado contra la madre e hijo

Por estos violentos hechos, la Fiscalía del Estado de México detuvo a 7 personas, entre los detenidos está un menor de edad, quien ya es investigado por las autoridades, pues fue él quien accionó el arma de fuego.

La familia de Elizabeth y Ángel piden justicia a las autoridades, pues dicen que solo maquillan lo que en realidad pasa en el país.

“Es lo que dice la Cuarta Transformación, que los homicidios, que el robo ha bajado, pero es todo lo contrario, sigue incrementando muchísimo más, no para la delincuencia”, dijo María Guadalupe Ramos, hermana de Elizabeth.

Los cuerpos de la madre e hijo, asesinados en Los Reyes La Paz, ya fueron sepultados. Un dolor que perturbara para toda la vida a quienes los aman.