tva (1).png

Viernes de lluvias: Activan alerta amarilla y naranja en la CDMX

Activan alerta amarilla y naranja en la CDMX por fuertes lluvias, se esperan aguaceros en 12 de las 16 alcaldías; estas son las recomendaciones.

activan-alerta-amarilla-y-naranja-por-lluvias-fuertes-y-posible-granizo-en-cdmx
Activan alerta amarilla y naranja por lluvias fuertes y posible granizo en alcaldías de CDMX|Pixabay

Escrito por: Oscar Morales

La tarde de este viernes caerán fuertes lluvias en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX). La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alertas amarilla y naranja en distintas alcaldías debido al pronóstico de lluvias fuertes, caída de granizo y posibles afectaciones en calles y avenidas.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían mantenerse entre las 17:20 y las 23:00 horas, por lo que pidieron a la población mantenerse atenta y evitar zonas de riesgo.

¿Qué alcaldías tienen alerta por lluvias este viernes?

La alerta amarilla fue activada para:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo

En estas demarcaciones se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo.

Por otro lado, la alerta naranja se emitió para:

  • Coyoacán
  • Tlalpan

En estas alcaldías el pronóstico contempla lluvias más intensas, con acumulados de entre 30 y 49 milímetros.

¿Cuáles son los riesgos por las lluvias en CDMX?

Protección Civil alertó sobre posibles encharcamientos, inundaciones, corrientes de agua en vialidades y caída de ramas, árboles o estructuras ligeras.

También existe riesgo para quienes viven cerca de barrancas, cauces o zonas con pendientes pronunciadas, especialmente si las lluvias se prolongan durante varias horas.

Recomendaciones si vas a manejar bajo la lluvia

Las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones:

  • Encender las luces e intermitentes para mejorar la visibilidad.
  • Reducir la velocidad y mantener distancia con otros vehículos.
  • Revisar espejos, parabrisas y faros antes de salir.
  • No intentar cruzar calles inundadas.
  • Solicitar ayuda al 911 en caso de quedar varado.

¿Qué hacer durante una tormenta en la Ciudad de México?

Entre las principales recomendaciones destacan:

  • No tirar basura en calles, barrancas o alcantarillas.
  • Alejarse de árboles, postes, cables eléctricos y espectaculares.
  • Tener lista una lámpara, radio portátil y pilas.
  • Evitar refugiarse bajo estructuras ligeras durante una granizada.
  • Si existe riesgo de deslave o caída de piedras, evacuar la zona de inmediato.

Las autoridades también recomendaron cerrar puertas y ventanas, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales mientras continúan las lluvias.

Tags relacionados
Salud y Bienestar CDMX Clima en México

Nota

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/transmisiones-especiales-fia