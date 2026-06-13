Viernes de lluvias: Activan alerta amarilla y naranja en la CDMX

La tarde de este viernes caerán fuertes lluvias en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX). La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alertas amarilla y naranja en distintas alcaldías debido al pronóstico de lluvias fuertes, caída de granizo y posibles afectaciones en calles y avenidas.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían mantenerse entre las 17:20 y las 23:00 horas, por lo que pidieron a la población mantenerse atenta y evitar zonas de riesgo.

¿Qué alcaldías tienen alerta por lluvias este viernes?

La alerta amarilla fue activada para:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

En estas demarcaciones se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo.

Por otro lado, la alerta naranja se emitió para:

Coyoacán

Tlalpan

En estas alcaldías el pronóstico contempla lluvias más intensas, con acumulados de entre 30 y 49 milímetros.

Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 12/06/2026 en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy y @TlalpanAl.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo… pic.twitter.com/jecZlCm2tZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 12, 2026

¿Cuáles son los riesgos por las lluvias en CDMX?

Protección Civil alertó sobre posibles encharcamientos, inundaciones, corrientes de agua en vialidades y caída de ramas, árboles o estructuras ligeras.

También existe riesgo para quienes viven cerca de barrancas, cauces o zonas con pendientes pronunciadas, especialmente si las lluvias se prolongan durante varias horas.

Ante el pronóstico de #lluvias fuertes en la Ciudad de México, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa o en exteriores. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/H0lR5ig52r — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 12, 2026

Recomendaciones si vas a manejar bajo la lluvia

Las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones:



Encender las luces e intermitentes para mejorar la visibilidad.

Reducir la velocidad y mantener distancia con otros vehículos.

Revisar espejos, parabrisas y faros antes de salir.

No intentar cruzar calles inundadas.

Solicitar ayuda al 911 en caso de quedar varado.

¿Qué hacer durante una tormenta en la Ciudad de México?

Entre las principales recomendaciones destacan:



No tirar basura en calles, barrancas o alcantarillas.

Alejarse de árboles, postes, cables eléctricos y espectaculares.

Tener lista una lámpara, radio portátil y pilas.

Evitar refugiarse bajo estructuras ligeras durante una granizada.

Si existe riesgo de deslave o caída de piedras, evacuar la zona de inmediato.

Las autoridades también recomendaron cerrar puertas y ventanas, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales mientras continúan las lluvias.