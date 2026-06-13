Viernes de lluvias: Activan alerta amarilla y naranja en la CDMX
Activan alerta amarilla y naranja en la CDMX por fuertes lluvias, se esperan aguaceros en 12 de las 16 alcaldías; estas son las recomendaciones.
La tarde de este viernes caerán fuertes lluvias en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX). La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alertas amarilla y naranja en distintas alcaldías debido al pronóstico de lluvias fuertes, caída de granizo y posibles afectaciones en calles y avenidas.
Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían mantenerse entre las 17:20 y las 23:00 horas, por lo que pidieron a la población mantenerse atenta y evitar zonas de riesgo.
¿Qué alcaldías tienen alerta por lluvias este viernes?
La alerta amarilla fue activada para:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
En estas demarcaciones se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo.
Por otro lado, la alerta naranja se emitió para:
- Coyoacán
- Tlalpan
En estas alcaldías el pronóstico contempla lluvias más intensas, con acumulados de entre 30 y 49 milímetros.
Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 12/06/2026 en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 12, 2026
Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo… pic.twitter.com/jecZlCm2tZ
¿Cuáles son los riesgos por las lluvias en CDMX?
Protección Civil alertó sobre posibles encharcamientos, inundaciones, corrientes de agua en vialidades y caída de ramas, árboles o estructuras ligeras.
También existe riesgo para quienes viven cerca de barrancas, cauces o zonas con pendientes pronunciadas, especialmente si las lluvias se prolongan durante varias horas.
Ante el pronóstico de #lluvias fuertes en la Ciudad de México, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa o en exteriores. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/H0lR5ig52r— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 12, 2026
Recomendaciones si vas a manejar bajo la lluvia
Las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones:
- Encender las luces e intermitentes para mejorar la visibilidad.
- Reducir la velocidad y mantener distancia con otros vehículos.
- Revisar espejos, parabrisas y faros antes de salir.
- No intentar cruzar calles inundadas.
- Solicitar ayuda al 911 en caso de quedar varado.
¿Qué hacer durante una tormenta en la Ciudad de México?
Entre las principales recomendaciones destacan:
- No tirar basura en calles, barrancas o alcantarillas.
- Alejarse de árboles, postes, cables eléctricos y espectaculares.
- Tener lista una lámpara, radio portátil y pilas.
- Evitar refugiarse bajo estructuras ligeras durante una granizada.
- Si existe riesgo de deslave o caída de piedras, evacuar la zona de inmediato.
Las autoridades también recomendaron cerrar puertas y ventanas, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales mientras continúan las lluvias.
En caso #lluvias en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 12, 2026
⏺️Evita acercarte a bardas, espectaculares, árboles y cables de electricidad
⏺️No arrojes desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje
⏺️Mantén limpias las coladera y banquetas… pic.twitter.com/FZLqOzjQGF