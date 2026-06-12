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Anuncian cierre de puertos por fuertes lluvias; aquí la lista de estados afectados

Onda tropical 6 provocará fuertes lluvias, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones en gran parte del país. Revisa aquí el reporte sobre cierre de puertos.

Cierre de puertos hoy
La Semar ordenó el cierre de puertos por el mal clima que provocará la onda tropical 6. |IA

Escrito por: Ollinka Méndez

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la onda tropical número 6 avanza sobre el sureste mexicano. Su interacción con una zona de baja presión de potencial ciclónico y una circulación atmosférica sobre el Golfo de México provocará lluvias de muy fuertes a intensas; con ello, la Semar anunció el cierre de puertos por mal clima.

Estos son los puertos que cierran por mal clima

Debido a fenómenos meteorológicos, la Semar anunció el cierre de puertos para embarcaciones menores en Tamaulipas (Matamoros), Veracruz (Veracruz y Alvarado).

Se esperan lluvias muy fuertes en el centro y oeste de Jalisco; el norte, centro y sureste de Puebla; el norte, centro y sur de Veracruz; el norte, este y sureste de Oaxaca; el norte, este y sur de Chiapas; el este, sur y sureste de Tabasco; el oeste y suroeste de Campeche; el oeste de Yucatán y el sur de Quintana Roo.

Además, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chihuahua (sur y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte y este), Estado de México (centro, suroeste y este), Tlaxcala, Morelos, Nayarit (sur) y Guerrero (norte y noroeste).

Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo y originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

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