Anuncian cierre de puertos por fuertes lluvias; aquí la lista de estados afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la onda tropical número 6 avanza sobre el sureste mexicano. Su interacción con una zona de baja presión de potencial ciclónico y una circulación atmosférica sobre el Golfo de México provocará lluvias de muy fuertes a intensas; con ello, la Semar anunció el cierre de puertos por mal clima.

Estos son los puertos que cierran por mal clima

Debido a fenómenos meteorológicos, la Semar anunció el cierre de puertos para embarcaciones menores en Tamaulipas (Matamoros), Veracruz (Veracruz y Alvarado).

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido a fenómenos meteorológicos:



🌊Golfo de México y Mar Caribe🌊



⛵ - Embarcaciones menores:

* Tamaulipas: Matamoros.

* Veracruz. Veracruz y Alvarado.



🔴Mantenerse informados e implementar precauciones a la navegación, actividades… pic.twitter.com/l5JdNKvfrB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 12, 2026

Se esperan lluvias muy fuertes en el centro y oeste de Jalisco; el norte, centro y sureste de Puebla; el norte, centro y sur de Veracruz; el norte, este y sureste de Oaxaca; el norte, este y sur de Chiapas; el este, sur y sureste de Tabasco; el oeste y suroeste de Campeche; el oeste de Yucatán y el sur de Quintana Roo.

¡Buenos días! Conoce los sistemas meteorológicos y sus efectos presentes este día en México, de acuerdo con @conagua_clima.



☔️ #Lluvias intensas en zonas de Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo



🥵 #OndaDeCalor en Sonora (centro,… pic.twitter.com/1thVajju6p — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 12, 2026

Además, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chihuahua (sur y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte y este), Estado de México (centro, suroeste y este), Tlaxcala, Morelos, Nayarit (sur) y Guerrero (norte y noroeste).

Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo y originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

