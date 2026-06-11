¡El cielo se cae en CDMX! Se activa doble alerta por lluvias torrenciales este 11 de junio

En medio de los festejos por la victoria de México en el partido inaugural del Mundial 2026, autoridades activaron la alerta por lluvias fuertes en la Ciudad de México (CDMX) para este jueves 11 de junio.

Se espera una tarde con precipitaciones intensas, caída de granizo y posibles inundaciones en distintas alcaldías. Consulta en Azteca Noticias el pronóstico del clima y las zonas que podrían verse más afectadas.

Lluvias fuertes hoy en CDMX: ¿en dónde está lloviendo?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó una doble alerta por pronóstico de lluvias fuertes y vientos en:

Alerta Naranja:



Álvaro Obregón

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Para estas demarcaciones se espera lluvia entre 30 y 49 milímetros, al igual que granizo y tormentas eléctricas. En estas zonas se esperan encharcamientos, afectaciones viales y reducción de la visibilidad.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 11/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AlcCuauhtemocMx y @AlcaldiaMHmx.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/pRGSvgEPIL — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 11, 2026

Alerta Amarilla por vientos



Coyoacán

Azcapotzalco

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Cuajimalpa

Milpa Alta

Iztacalco

Venustiano Carranza

Considera que conforme pasen las horas, autoridades podrían emitir una alerta roja en caso de que las precipitaciones se intensifiquen.

¿A qué hora dejará de llover en CDMX?

Las fuertes lluvias que se registran la tarde de este jueves, lograron interrumpir los festejos que se realizaban a las afueras del Estadio Ciudad de México y en el Ángel de la Independencia, donde cientos de aficionados celebraban la victoria de la Selección Mexicana.

Pero, ¿hasta qué hora seguirá lloviendo? De acuerdo con autoridades, las precipitaciones podrían extenderse hasta aproximadamente las 22:00 horas.

Hasta el momento, las autoridades reportan lluvias de intensidad fuerte acompañadas de tormentas eléctricas en las alcaldías:



Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa de Morelos

Venustiano Carranza.

Inundaciones en CDMX: zonas con encharcamientos

El tormentón registrado este jueves en la capital provocaron diversas afectaciones, incluyendo la caída de árboles sobre avenida Mariano Escobedo y Paseo de la Reforma.

La lluvia también obligó a poner en pausa los festejos en el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, donde miles se reunieron para ver la Copa del Mundo 2026.

Aunque el agua disminuyó momentáneamente y algunos seguidores regresaron a las calles para continuar con los festejos, las autoridades mantienen el llamado a la precaución debido al riesgo de nuevos chubascos, encharcamientos y afectaciones viales durante la noche.

Las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón se encuentran entre las zonas con mayores afectaciones, donde se reportan tormentas eléctricas.