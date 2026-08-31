Venezuela tiene petróleo, pero aún enfrenta apagones: el desafío del nuevo acuerdo con Estados Unidos

Venezuela concentra las mayores reservas de petróleo del mundo, pero todavía enfrenta dificultades para garantizar un servicio eléctrico estable en varias de sus ciudades. Por ejemplo, Maracaibo, una de las principales urbes del país, representa la imagen más contrastante detrás del nuevo acuerdo energético con Estados Unidos: un territorio con abundantes recursos petroleros, pero con constantes apagones.

Cómo afectará el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela a la economía local

El proyecto binacional plantea cifras millonarias: Estados Unidos podría invertir cerca de 100 mil millones de dólares para reactivar la industria petrolera del país sudamericano, mientras Caracas calcula que recibiría un beneficio de 200 mil millones de dólares durante el desarrollo del proyecto. La meta consiste en elevar la producción hasta un millón y medio de barriles diarios.

Claves de la inversión millonaria y los campos estratégicos a 25 años

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó el alcance de la negociación y aseguró que el acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos durante 25 años.

La funcionaria también subrayó que Venezuela conservará la propiedad y la soberanía sobre sus recursos naturales. De acuerdo con su planteamiento, el país aportará el petróleo, la infraestructura y la experiencia de sus trabajadores, mientras Estados Unidos contribuirá con capital, tecnología y capacidad operativa para recuperar la industria.

La nueva relación comenzó después del 3 de enero, cuando Estados Unidos detuvo al dictador Nicolás Maduro, quien hasta entonces estaba al frente de Venezuela. Posteriormente, la Asamblea Nacional venezolana aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos para facilitar las inversiones extranjeras.

El contraste social: infraestructura eléctrica deteriorada y crisis en los servicios básicos

Aunque el acuerdo plantea una recuperación de la industria petrolera, Venezuela llega a esta etapa con una red eléctrica severamente deteriorada, apagones frecuentes y carencias en servicios esenciales. La falta de inversión, el deterioro de la infraestructura, la mala gestión y las sanciones afectaron durante años la capacidad de la industria.

El petróleo todavía no se transforma en servicios. Los hospitales están destruidos, no hay seguridad ni educación y varios ciudadanos venezolanos, como Luis Monsalve, sobreviven con el salario mínimo y zapatos rotos.