Irán responde a los ataques: Bombardea bases militares de Estados Unidos en Jordania

El conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a intensificarse después de que Teherán lanzara nuevos ataques contra bases militares estadounidenses ubicadas en Jordania.

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó que los ataques ocurrieron entre las últimas horas del 1 de septiembre y las primeras del 2 de septiembre, en una ofensiva que formó parte de una respuesta directa a los bombardeos estadounidenses realizados durante los últimos días.

¿Cómo fue el ataque de Irán a las bases militares de Estados Unidos?

Entre las instalaciones bombardeadas y señaladas por Teherán se encuentra Camp Titin, una base vinculada a las fuerzas militares de Estados Unidos, pero los proyectiles habrían sido interceptados por aeronaves y por los sistemas de defensa de Jordania antes de alcanzar sus objetivos.

Sin embargo, Irán aseguró que algunos de sus ataques consiguieron provocar daños en infraestructura militar ubicada en las zonas fronterizas, específicamente en helipuertos y estructuras utilizadas para labores logísticas.

Bombardeo de Irán tras reciente ataque de Estados Unidos

La ofensiva de Irán ocurre después de una serie de operaciones militares estadounidenses dentro del país, pues durante el pasado 30 de agosto, Washington atacó la isla de Larak, ubicada en el estrecho de Ormuz, y realizó otra incursión contra la localidad iraní de Sirik.

El Pentágono ha presentado sus operaciones como acciones de carácter defensivo y sostiene que tienen como uno de sus objetivos garantizar la seguridad del tránsito marítimo comercial en una zona estratégica para el comercio internacional de energéticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas militares de su país ejecutaron nuevos ataques contra objetivos situados en territorio iraní, resultando en más de 50 heridos y la muerte de algunas personas, pero no se especificó la cantidad.

El mandatario describió las operaciones como ataques “grandes y poderosos” dirigidos contra posiciones ubicadas cerca del estrecho de Ormuz, además, justificó la ofensiva bajo el argumento de proteger a los militares y los intereses de Estados Unidos frente a las amenazas provenientes de Irán.

