Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 26 de octubre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Se registró un sismo hoy lunes 26 de octubre? Consulta todo temblor sentido en México con magnitud, epicentro e información actualizada de autoridades.
¿Sentiste un temblor hoy lunes 26 de octubre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
En Azteca Noticias te brindamos el minuto a miunuto para que te mantengas informado.
¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?
La alerta sísmica en el celular se activa de forma automática mediante la tecnología de difusión celular (Cell Broadcast), la cual no requiere aplicaciones, saldo ni conexión a internet: al detectar un sismo peligroso, las antenas de telefonía envían un mensaje masivo e instantáneo a todos los teléfonos encendidos dentro de la zona de riesgo, emitiendo un tono de alta prioridad y desplegando la notificación en pantalla sin importar si el dispositivo se encuentra en silencio o en llamada.
EN VIVO temblor hoy 26 de octubre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Sismo en Salina Cruz, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional reportó un movimiento telúrico de magnitud 4.2 durante las primeras horas de este lunes 26 de octubre en el estado de Oaxaca. El temblor ocurrió a las 04:30 horas con un epicentro localizado a 71 kilómetros al suroeste de Salina Cruz, a una profundidad de 13 kilómetros en las aguas del Golfo de Tehuantepec.